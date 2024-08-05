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Кому разрешат пересекать границу: зарегистрировали законопроект

ВР предлагает дать право свободного выезда за границу народным депутатам и чиновникам

сегодня, 14:40
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Черновалова Кристина

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который предлагает предоставить народным депутатам, чиновникам, судьям и прокурорам право свободного выезда за границу даже во время военного положения. Об этом сообщают украинские СМИ.

Кому разрешат пересекать границу: зарегистрировали законопроект

ВР предлагает дать право свободного выезда за границу народным депутатам и чиновникам

Документ предусматривает внесение изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ему, вышеупомянутые категории граждан смогут беспрепятственно пересекать государственную границу, независимо от ограничений, связанных с военным положением. Также предлагается не применять к ним меры воздействия и ограничения при рассмотрении вопроса оформления бронирования от мобилизации.

Законопроект должен пройти рассмотрение в профильных комитетах Верховной Рады, после чего будет вынесен на голосование. Его судьба остается неопределенной, ведь общество разделилось в своих мыслях.

Кому разрешат пересекать границу: зарегистрировали законопроект - фото 2

Читайте на портале "Комментарии" — Для пересечения границы мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет с 17 июля нужно иметь военный билет. Категории тех, кому разрешен выезд, не изменились. Как информирует портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко.

Кроме того, "Комментарии" также писали, что социологи выяснили , что 46% опрошенных украинцев считают, что не стыдно сейчас быть уклоняющимся. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 28 июня 2024 года по заказу издания "Зеркало недели".



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Обсуждения

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Так

сегодня, 14:04

Закрити для Всіх,крім ...

Ім'я

сегодня, 14:02

Як на мене, ці діячи повністю знецінили Україну. Їх діяльність та повноваження більше не цікаві. Громадяни, яких торкнулися беззаконня та убогість української влади, змінять громадянство за першою нагодою. Будуйте і далі свій концтабір, дебіли.


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