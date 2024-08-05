Кому разрешат пересекать границу: зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который предлагает предоставить народным депутатам, чиновникам, судьям и прокурорам право свободного выезда за границу даже во время военного положения. Об этом сообщают украинские СМИ.

ВР предлагает дать право свободного выезда за границу народным депутатам и чиновникам

Документ предусматривает внесение изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ему, вышеупомянутые категории граждан смогут беспрепятственно пересекать государственную границу, независимо от ограничений, связанных с военным положением. Также предлагается не применять к ним меры воздействия и ограничения при рассмотрении вопроса оформления бронирования от мобилизации.

Законопроект должен пройти рассмотрение в профильных комитетах Верховной Рады, после чего будет вынесен на голосование. Его судьба остается неопределенной, ведь общество разделилось в своих мыслях.





Читайте на портале "Комментарии" — Для пересечения границы мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет с 17 июля нужно иметь военный билет. Категории тех, кому разрешен выезд, не изменились. Как информирует портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко.

Кроме того, "Комментарии" также писали, что социологи выяснили , что 46% опрошенных украинцев считают, что не стыдно сейчас быть уклоняющимся. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 28 июня 2024 года по заказу издания "Зеркало недели".