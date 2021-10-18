Кому нужно делать КТ легких, - Минздрав

Больным COVID-19 могут назначать компьютерную томографию как анализ для постановки диагноза. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения.



КТ легких назначают больным коронавирусной болезни, фото из открытых источников

Впрочем, в Министерстве подчеркнули, что всем подряд назначать томографию не стоит. Итак, по рекомендациям Минздрава, компьютерную томографию (КТ) врач может назначить в следующих случаях.

Если у пациента есть дыхательная недостаточность и другие патологии. Когда ПЦР-тест дает отрицательный результат, а человек имеет симптомы коронавируса. В случае, когда нет возможности провести ПЦР-тесты для установления точного диагноза, а пациенту становится хуже.

Впрочем, это не значит, что всем, кто заразился вирусом, врач должен назначать томографию легких. Врач принимает решение делать ли такое исследование, учитывая другие симптомы течения болезни — повышенную температуру тела, уровень сатурации, дыхательную недостаточность.

В Министерстве отмечают, что даже если пациенты по собственной инициативе сделают КТ и там врач не увидит никаких изменений, то это все же не гарантирует того, что человек не болен в этот момент на COVID-19. С другой стороны, это дополнительное облучение рентгеновскими лучами.

Поэтому врачи чаще используют ультразвуковую диагностику для того, чтобы увидеть в каком состоянии легкие больных. КТ делают тем, кто имеет тяжелое и среднее течение болезни. Тогда томографию проводят на 21-й день с того дня, когда у пациента начали проявляться симптомы коронавирусной болезни, и через шесть месяцев с момента инфицирования.

Как сообщал портал "Комментарии", рассмотреть вопрос отмены масочного режима могут, если 70-80% населения будут привиты против коронивирусного заболевания.

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