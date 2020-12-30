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Кому из политиков больше всего доверяют украинцы - опрос

Опрос показал, кому и насколько из политиков доверяет украинский народ

сегодня, 11:52
Автор:

Мокрик Анастасия

Жители Украины честно ответили на вопрос о том, к кому из политиков у них больше всего доверия. Всего в списке их было 23. Задача людей заключалась в том, чтобы расставить их по порядку, исходя из уровня доверия к каждому.

Кому из политиков больше всего доверяют украинцы - опрос

ФОТО: Из открытых источников

Данный опрос проводился Киевским международным институтом социологии в период с 17 до 23 декабря на территории 85 населенных пунктов страны. Всего опрошено было 1200 людей. Каждый респондент старше 18 лет. 

Так, исходя из ответов, больше всего украинцы доверяют на сегодняшний день действующему президенту Владимиру Зеленскому. По результатам опроса он смог набрать 32,8%. Однако тех, кто ему не доверяет, оказалось 59,6%. Второй по уровню доверия у людей — это Виталий Кличко. 31,8% опрошенных отметили, что доверяют ему, а 54,3% не доверяют вовсе. Третью позицию занял Дмитрий Разумков. Доверие к нему выразили 29,2% людей, а недоверие — 36,5%. На 4 месте Юрий Бойко с результатом 25,8% доверия и 50,9% недоверия. Пятое место занял Владимир Гройсман. Ему на сегодняшний день доверяет 25,4% украинцев, а не доверяет — 62,2%.

Подводя итоги опроса можно увидеть, что политиком, которому доверяют больше всего, оказался Владимир Зеленский. А тот, к которому у украинцев доверия меньше всего – Юлия Тимошенко. Её результат — 78,1% недоверия людей в стране.

Кому из политиков больше всего доверяют украинцы - опрос - фото 2

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, кого по результатам проведенного опроса украинцы считают политиком и неудачником 2020 года, а также о том, считают ли на сегодняшний день украинцы себя счастливыми людьми или же наоборот




 


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Источник: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=992&page=1
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