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Кому должны делать бесплатный тест на COVID-19

Для прохождения теста не обязательно иметь декларацию с врачом

сегодня, 08:55
Автор:

Козлова Альбіна

Украинцев должны тестировать на коронавирус бесплатно при условии наличия направления от семейного врача. Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Кому должны делать бесплатный тест на COVID-19

ПЦР-тест должны делать пациентам с симптомами на ОРВИ и пневмонию, фото из открытых источников

Кому же семейный терапевт может выписать такое направление? В перечень граждан, имеющих право пройти бесплатный тест, включено людей, имеющих симптомы острого респираторного заболевания, вирусной пневмонии, внегоспитальной пневмонии, COVID-19. Кроме того, протестировать должны контактных лиц, если у них появились симптомы.

Направление на ПЦР-тесты выдает семейный терапевт в соответствии со стандартами  Министерства здравоохранения. Пациентам с симптомами коронавируса, ОРВИ и пневмонии проводят ПЦР-тест, если раньше им не делали быстрый тест.

Украинцы, которым врачи отказываются выдать направление на ПЦР-тест, или те, кто не подписал декларацию по семейным терапевтом, могут позвонить на горячую линию — 0800 60 20 19.

Как сообщал портал "Комментарии", в Латвии чрезвычайное положение из-за коронавируса. Министр Латвии Талис Линкайтс заявляет, что полуторагодовалый борьба с пандемией коронавируса не увенчалась победой, потому что до сих пор группы риска не вакцинированы. Пока массовая вакцинация не охватила всю страну говорить о победе над пандемией преждевременно.

Также мы сообщали, что в больнице Днепра спасают целую семью, которая из-за коронавируса находится в тяжелой форме. В городе Днепре сложилась непростая ситуация в местных медицинских учреждениях, где лечат сейчас больных на коронавирус. Свободных коек уже нет, в том числе и в реанимационном отделении областного коммунального учреждения, где выхаживают самых тяжелых больных.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1968417569988005
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