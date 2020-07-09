Компанию Amazon оштрафовали в США из-за Украины

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Министерство финансов США оштрафовало компанию Amazon за работу в Крыму. Онлайн-ритейлер не раз поставлял товары на полуостров, оккупированный Россией. Таким образом компания нарушала американские санкционные программы, говорится в заявлении OFAC (Управление по контролю над иностранными активами).

Санкции против России США ввели после оккупации украинского Крыма. Работать на полуострове компаниям, которые ведут свой бизнес в США, запрещено. Точно так же запрещено и сотрудничать с людьми, которые оказались в черных списках и против которых ввели персональные санкции. Все эти требования Amazon нарушала не единожды, сообщили в Минфине.

Кроме того товары Amazon доставляла также в Сирию и Иран. Они, как и Россия, тоже находятся под экономическими санкциями США. Так что досталось компании из-за них в том числе.

В OFAC посчитали, что с 2011 по 2018 год общая сумма операций в санкционных регионах достигла почти 270 тысяч долларов. В Amazon, чтобы избежать в дальнейшем гражданско-правовой ответственности, согласились сами заплатить 134 с половиной тысячи долларов штрафа. То есть, половину от вышеуказанной суммы.

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