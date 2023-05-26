Компания Илона Маска Neuralink будет проводить клинические испытания на людях

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу компании в Twitter.



Компании Маска позволили чипировать людей. Фото из открытых источников

"Мы с радостью сообщаем, что получили разрешение FDA на старт нашего дебютного клинического исследования на людях", – отметили в Neuralink в микроблоге Twitter сегодня, 26 мая.

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В то же время набор желающих участвовать в первых клинических экспериментах еще не начат. Однако дополнительная информация с деталями появится в скором времени, информируют в компании.

О планах начать клинические испытания на людях беспроводного чипа мозга, разработанного Neuralink Маск заявил еще в декабре 2022 года. Однако, в начале марта 2023 года, FDA отказалось бизнесмену в такой просьбе. Мол, в то время было много вопросов, которые нужно было урегулировать, прежде чем проводить опыты.

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