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Компания «Автострада» уже на завершающем этапе работ на Николаевском водопроводе

«Австострада» завершает работы на Николаевском водопроводе, объект построен за 5 месяцев, - Шкиль

31 июля 2025, 12:00
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Клименко Елена

Николаевский водопровод – проект национального масштаба. В обычных условиях на реализацию такого объекта необходимо 2,5 года, но компания построила его за 5 месяцев в режиме 24/7.

Компания «Автострада» уже на завершающем этапе работ на Николаевском водопроводе

 

"Автострада" начала прокачку воды между насосными станциями Николаевского водопровода, а общая сеть водопровода протяженностью 67,8 км полностью смонтирована. Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель дорожной Группы Компаний АВТОСТРАДА Максим Шкиль.

По его словам, на водопроводе в Николаеве сейчас идет ключевой этап пусконаладочных работ: специалисты проверяют работоспособность системы под средним рабочим давлением, тестируют ее герметичность, осуществляют промывку трубопроводов и пищеварение воздуха.

"Прокачка воды осуществляется поэтапно. Сначала вода из реки Южный Буг поступает через самотечные водоводы в приемные камеры первой насосной станции (ВНС-1). После заполнения камер насосное оборудование подаёт воду смонтированными трубопроводами ко второй станции подъема (ВНС-2). После достижения необходимого давления приступим к заполнению следующего участка — от ВНС-2 до ВНС-3. Это один из сложнейших этапов: трасса трубопровода проходит через балки, низины, реки, автомобильные и железнодорожные пути, газопроводы. Из-за значительных перепадов высот в системе возникает избыточное давление. Чтобы избежать аварий, важно постепенно вытеснить воздух из системы", — рассказал Максим Шкиль.


По его словам, параллельно продолжаются пусконаладочные работы, направленные на перевод системы в полностью автоматический режим управления. Между тем, на объекте построены три насосные станции, а прокачка воды осуществляется с помощью дизельных генераторов.


"Однако система не рассчитана на длительную работу в таком режиме. Для обеспечения стабильного функционирования необходимо подключение к постоянному источнику питания. Ожидаем решения об определении балансодержателя, передаче водопровода на баланс соответствующего предприятия и заключении договоров с энергопоставщиком", — рассказал основатель ГК Автострада.

По его информации, для подключения водонасосных станций к сетям электропитания на каждой станции устроен распределительное устройство 35кВ и трансформаторная подстанция 35/0,4кВ (РП-ТП 35/0,4кВ).

"Кабельные линии проложены под землей вдоль всей трассы. Распределительные устройства и трансформаторные подстанции расположены в монолитных железобетонных конструкциях с частичным обвалом. Такое решение обеспечит надежную защиту энергосистемы водопровода в условиях войны", – отметил Максим Шкиль.



Он добавил, что установленная система будет обеспечивать подачу 120 000 м³ воды в сутки для Николаева и еще 50 000 м³ для орошения полей в Новой Одессе и Николаевском районе.



"Прокачка воды между насосными станциями и пусконаладочные испытания системы будут длиться несколько недель. Николаевский водопровод – это проект национального масштаба, который стал ответом на гуманитарную катастрофу города, где люди уже более трех лет живут без доступа к качественной питьевой воде. В обычных условиях на реализацию такого объекта уходит 2,5 лет. Но мы построили его всего за 5 месяцев – в режиме 24/7, Австострада мобилизовала все имеющиеся ресурсы и реализовала этот проект полностью собственными силами – без привлечения субподрядчиков", — рассказал Максим Шкиль.

Напомним, как сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба , строительство водопровода в Николаеве началось в январе. Сейчас объект готов на 85%, система уже промыта, а монтаж ключевого оборудования завершен.



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