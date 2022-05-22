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Комаровский рассказал, какой алкоголь выбрать для празднования победы

Известный врач Евгений Комаровский назвал алкогольные напитки, который подойдут для празднования победы над оккупантами

22 мая 2022, 19:40 comments1198
Автор:

Светлана Шкурупий
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Украина продолжает героически сражаться с Российской Федерацией за свою независимость и свободу, но весь народ знает — победа не за горами. И когда мы сможем освободить землю от оккупантов, это дело нужно будет отпраздновать. Доктор Евгений Комаровский в шутливой форме на своем YouTube-канале рассказал, какой алкоголь нужно выбирать для такого случая.

Комаровский рассказал, какой алкоголь выбрать для празднования победы

Какой алкоголь пить после победы (фото из открытых источников)

Известный украинский педиатр отметил, что для празднования победы над РФ нужно будет выбирать алкоголь только украинского производства — водку, вино или портвейн. Уже сейчас, по словам Комаровского, можно запасаться вином и водкой, а также закарпатским коньяком.

А еще эксперт предложил производителям алкогольных напитков создать торговую марку под названием "Водка победная" или "Вино победное".

"Когда у вас в доме есть алкоголь, который можно выпить только после достижения цели, например, "Водка победная" и вы знаете, что сможете с друзьями ее выпить только тогда, когда придет победа, то это ускоряет движение к самой цели", – отметил Евгений Комаровский.

Напомним, что популярный в нашей стране врач Евгений Комаровский рассказал украинцам, что такое пищевое отравление и как помочь себе или родным, что, возможно, могли отравиться непригодными продуктами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярный среди широких слоев населения украинский доктор и ведущий Евгений Комаровский рассказал о действенном средстве, которое поможет преодолеть бессонницу.

Читай также, что известный в нашей стране медик подверг беспощадной критике народное лекарство, с помощью которого сейчас лечат кашель многие люди, которые верят, что это срабатывает. Это – редька с медом. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Rx7-9XAXg8U&ab_channel=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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