Колония Ефремова: никто не знает, где сейчас находится актер

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Владимир Лавский
Петр Хархорин, защищающий актера театра и кино Михаила Ефремова, отправил запрос в УФСИН по Белгородской области, чтобы выяснить, как обустроился в колонии артист.
Ранее СМИ сообщили, что Ефремов, осужденный на 7,5 лет тюрьмы за смертельное ДТП, этапирован в одну из колоний Белгородской области.
Юрист не знает, находится ли актер сейчас на карантине. Также доподлинно неизвестно в какой колонии он будет отбывать наказание.
Как ранее сообщали "Комментарии", Михаил Ефремов пошел по этапу.
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