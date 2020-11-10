Колония Ефремова: никто не знает, где сейчас находится актер

Петр Хархорин, защищающий актера театра и кино Михаила Ефремова, отправил запрос в УФСИН по Белгородской области, чтобы выяснить, как обустроился в колонии артист.

Ранее СМИ сообщили, что Ефремов, осужденный на 7,5 лет тюрьмы за смертельное ДТП, этапирован в одну из колоний Белгородской области.

"Мы вчера направили запрос в УФСИН Белгородской области, но ответа пока не получили", – заявил РИА Новости Хархорин.

Юрист не знает, находится ли актер сейчас на карантине. Также доподлинно неизвестно в какой колонии он будет отбывать наказание.

"Мы предполагаем, что это будет четвертая колония, но это предположение на уровне слухов", – обратил внимание адвокат.

Как ранее сообщали "Комментарии", Михаил Ефремов пошел по этапу.

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