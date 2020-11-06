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Главная Новости Общество происшествия Ефремов пошел по этапу: стало известно, где артист будет отбывать заключение
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Ефремов пошел по этапу: стало известно, где артист будет отбывать заключение

Известный артист будет отбывать наказание в Белгородской области

сегодня, 23:38
Автор:

Владимир Лавский

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области. Об этом этом сообщает официальное издание Общественной наблюдательной комиссии "ОНК Газета".

Ефремов пошел по этапу: стало известно, где артист будет отбывать заключение

По информации издания, артист из СИЗО-5 "Водник" был этапирован в этот регион для дальнейшего отбывания наказания. При этом в материале не указывается номер колонии.

Ранее стало известно, что актера Михаила Ефремова отправили в колонию. До этого сообщалось, что он хочет остаться отбывать наказание в хозотряде СИЗО. Известно, что в хозотряд берут осужденных с первой судимостью и не представляющих опасность для общества. Здесь осужденные могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение и проживают в более комфортных условиях, чем в колонии.

Как ранее сообщали "Комментарии", голливудская звезда попала за решетку и была в шоке от условий. 


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Источник: http://onkg.ru/novosti/mihail-efremov-etapirovan-v-belgorodskuyu-oblast-dlya-dalneyshego-otbyvaniya-nakazaniya.html
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