Ефремов пошел по этапу: стало известно, где артист будет отбывать заключение

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области. Об этом этом сообщает официальное издание Общественной наблюдательной комиссии "ОНК Газета".

По информации издания, артист из СИЗО-5 "Водник" был этапирован в этот регион для дальнейшего отбывания наказания. При этом в материале не указывается номер колонии.

Ранее стало известно, что актера Михаила Ефремова отправили в колонию. До этого сообщалось, что он хочет остаться отбывать наказание в хозотряде СИЗО. Известно, что в хозотряд берут осужденных с первой судимостью и не представляющих опасность для общества. Здесь осужденные могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение и проживают в более комфортных условиях, чем в колонии.

Как ранее сообщали "Комментарии", голливудская звезда попала за решетку и была в шоке от условий.

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