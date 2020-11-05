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Голливудская звезда попала за решетку и удивилась условиям заключения

Лафлин попала за решетку из-за взятки

сегодня, 14:54
Автор:

Владимир Лавский

Звезда американского фильма "Прошлой ночью" Лори Лафлин ужаснулась условиям тюремного заключения, оказавшись за решеткой из-за дачи взятки для того, чтобы ее дочери поступили в университет. Об этом пишет журнал US Weekly со ссылкой на источник.

Голливудская звезда попала за решетку и удивилась условиям заключения

"Лори отправилась в тюрьму с высоко поднятой головой, она верила в лучшее и надеялась на поддержку семьи", — рассказал собеседник издания, добавив, что спустя несколько дней актриса начала жить в страхе за свое будущее.

Отмечается, что 56-летней артистке предстоит пробыть в тюрьме два месяца.

"Это недолго, но она в ужасе от этого. Постоянно твердит себе, что что-то пойдет не так в тюрьме, или что ее оставят там надолго", — подчеркнул источник.

Лафлин уличили во взятке в 2019 году. Тогда она заявила о невиновности, однако позже призналась, что вместе с супругом Моссимо Джаннулли планировала заплатить полмиллиона долларов за то, чтобы их дочери поступили в Университет Южной Калифорнии.

Как ранее сообщали "Комментарии", скончалась героиня популярной серии фильмов XX века. 


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Источник: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/news/lori-loughlin-is-a-wreck-while-serving-time-in-prison/
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