Голливудская звезда попала за решетку и удивилась условиям заключения

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Владимир Лавский
Звезда американского фильма "Прошлой ночью" Лори Лафлин ужаснулась условиям тюремного заключения, оказавшись за решеткой из-за дачи взятки для того, чтобы ее дочери поступили в университет. Об этом пишет журнал US Weekly со ссылкой на источник.
Отмечается, что 56-летней артистке предстоит пробыть в тюрьме два месяца.
Лафлин уличили во взятке в 2019 году. Тогда она заявила о невиновности, однако позже призналась, что вместе с супругом Моссимо Джаннулли планировала заплатить полмиллиона долларов за то, чтобы их дочери поступили в Университет Южной Калифорнии.
Как ранее сообщали "Комментарии", скончалась героиня популярной серии фильмов XX века.
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