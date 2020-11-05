Голливудская звезда попала за решетку и удивилась условиям заключения

Звезда американского фильма "Прошлой ночью" Лори Лафлин ужаснулась условиям тюремного заключения, оказавшись за решеткой из-за дачи взятки для того, чтобы ее дочери поступили в университет. Об этом пишет журнал US Weekly со ссылкой на источник.

"Лори отправилась в тюрьму с высоко поднятой головой, она верила в лучшее и надеялась на поддержку семьи", — рассказал собеседник издания, добавив, что спустя несколько дней актриса начала жить в страхе за свое будущее.

Отмечается, что 56-летней артистке предстоит пробыть в тюрьме два месяца.

"Это недолго, но она в ужасе от этого. Постоянно твердит себе, что что-то пойдет не так в тюрьме, или что ее оставят там надолго", — подчеркнул источник.

Лафлин уличили во взятке в 2019 году. Тогда она заявила о невиновности, однако позже призналась, что вместе с супругом Моссимо Джаннулли планировала заплатить полмиллиона долларов за то, чтобы их дочери поступили в Университет Южной Калифорнии.

Как ранее сообщали "Комментарии", скончалась героиня популярной серии фильмов XX века.

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