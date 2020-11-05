Скончалась героиня популярной серии фильмов XX века

Актриса Эльза Рэйвен (Эльза Рабинович) скончалась 2 ноября в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание Variety.

Причина смерти Эльзы Рэйвен пока неизвестна.

Рэйвен появлялась в ярких эпизодах популярных фильмов. Она сыграла женщину, выступающую за сохранение башни с часами в фильме Роберта Земекиса "Назад в будущее", и жену совладельца универмага Macy's Исидора Штрауса Иду в "Титанике" Джеймса Кэмерона.

Кроме того, Эльза Рэйвен играла в сериалах "Скорая помощь", "Принц из Беверли-Хиллз" и "Команда А".

Как ранее сообщали "Комментарии", умер один из самых известных актеров прошлого века.

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