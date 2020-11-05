kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.11.2020

BTC/USD

14491.37

ETH/USD

399.24

LTC/USD

54.92

НБУ 05.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Скончалась героиня популярной серии фильмов XX века
commentss НОВОСТИ Все новости

Скончалась героиня популярной серии фильмов XX века

Эльзе Рэйвен был 91 год

сегодня, 11:54
Автор:

Владимир Лавский

Актриса Эльза Рэйвен (Эльза Рабинович) скончалась 2 ноября в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание Variety.

Скончалась героиня популярной серии фильмов XX века

Причина смерти Эльзы Рэйвен пока неизвестна.

Рэйвен появлялась в ярких эпизодах популярных фильмов. Она сыграла женщину, выступающую за сохранение башни с часами в фильме Роберта Земекиса "Назад в будущее", и жену совладельца универмага Macy's Исидора Штрауса Иду в "Титанике" Джеймса Кэмерона.

Кроме того, Эльза Рэйвен играла в сериалах "Скорая помощь", "Принц из Беверли-Хиллз" и "Команда А".

Как ранее сообщали "Комментарии", умер один из самых известных актеров прошлого века. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://variety.com/2020/film/news/elsa-raven-dead-back-to-the-future-1234823444/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ