Коллектив «Семок» собирается доказать причастность сумского прокурора к рейдерскому захвату

Коллектив "Семок" держит на контроле дело прокурора Андрея Жернового из Сум, которого считают виновным в попытке рейдерского захвата предприятия. Кадровая комиссия по аттестации прокуроров региональных прокуратур свой вывод озвучит на следующей неделе. Об этом стало известно после передачи в комиссию материалов о возможном участии данного сотрудника прокуратуры в попытке рейдерского захвата компании, которая производит "Семки" и другие украинские снеки.

В начале июня 2020 года Заречный райсуд Сумской области по представлению следователя местного управления СБУ принял решение арестовать производственный комплекс предприятия ООО "Волана". Это решение поддержал местный прокурор. Предприятие расположено в Синельниково Днепропетровской области и не имеет никакого отношения к делу, которое расследует сумское СБУ еще с 2017 года, утверждают в коллективе "Семок". Представители предприятия обвинили правоохранителей в рейдерстве и добиваются от ГБР открыть уголовное производства в отношении участников преступной схемы.

Третьего июля апелляционный суд отменил решение Заречного райсуда. Но теперь трудовой коллектив требует завершить расследование дела и наказать виновных.

"Мы отбили рейдерскую атаку, но нужно, чтобы виновные должностные лица понесли ответственность в соответствии с законом. Только неотвратимость наказания станет гарантией того, что подобные рейдерские схемы не повторятся - ни со стороны правоохранителей, ни со стороны кого-то другого", - заявил адвокат предприятия, член Общественного совета АРМА Игорь Чобитько.

"Трудовой коллектив будет держать на контроле дело Жернового. Кадровая комиссия изучит все детали его роли в рейдерской схеме, и, мы уверены, примет решение о нецелесообразности его дальнейшего пребывания в составе прокуратуры", - добавил он.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, кому может быть выгодна рейдерска атакая на "Семки".

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