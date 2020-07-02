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Против производителя "Семок" осуществляется рейдерская атака, - политический эксперт Цыбулько

По мнению политического эксперта, правоохранители и даже суд могут быть в сговоре с потенциальными рейдерами

сегодня, 20:39
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Против производителя "Семок" осуществляется рейдерская атака, - политический эксперт Цыбулько

Политический эксперт Владимир Цибулько заявляет, что против украинского производителя "Семок" осуществляется рейдерская атака. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Украинское предприятие изготавливает в Синельниково семечки, орешки "Козацька слава" и другие снеки и сопутствующие товары. Бизнес такой, что никак не связан с государственными тендерами или бюджетными средствами. Даже в карантин все работает, люди получают работу, а государство - налоги. И вот какие-то подонки решают забрать себе готовый бизнес, причем бесплатно", - комментирует эксперт.

Владимир Цибулько заявляет, что в другом регионе, в данном случае в районном суде Сумской области, местные СБУшник и прокурор в сговоре с судьей вписывают завод в постороннее уголовное дело, накладывается арест, и предприятие передают новым хозяевам "в управление". И при этом, по словам эксперта, прикрываются, что арест провели по делу об угрозе национальной безопасности и торговле с оккупантами. Завод, как оказывается, к этому делу вообще никак не причастен.

"Войной, к сожалению, все чаще прикрывают или торговлю контрабандой, или списанные бюджетные средства, или махинации в поставках энергоносителей. Кому война, а кому мать-мать-мать....", - акцентирует политолог.

Резюмируя, Цыбулько добавляет: "В Синельниково у людей другой работы нет, и они за свой кусок хлеба рейдерам и глотку перегрызут. Я себе представляю эту встречу: с одной стороны - следователь СБУ, прокурор и судья, а также депутат Лубинец, который все это защищает с трибуны Верховной Рады. А с другой стороны - простые украинцы, которые единственное, чего хотят - чтобы их оставили в покое и дали спокойно работать. Помните плакаты "Нас просто все это достало"? Ситуация приближается к революционной".


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