Количество абортов в Украине сократилось: в чем причина

В 2023 году в Украине женщины сделали 45,1 тысячи абортов, что на 4% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда число таких случаев достигло 46,9 тысячи. Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

Количество абортов в Украине ежегодно уменьшается

Это продолжение тенденции постоянного снижения числа абортов, начавшейся еще с 2011 года. За последние 13 лет число абортов уменьшилось более чем в три с половиной раза — с 163,6 тысяч в начале периода до текущих показателей.

Согласно статистике, на каждую тысячу новорожденных в 2023 году приходилось 250 абортов, в то время как в 2011 году этот показатель составлял 330. Основная доля процедур приходится на возрастную категорию от 20 до 34 лет, которая составляет 64,3% от общего числа. Женщины старше 34 лет совершили 31,3% всех процедур, в то время как доля молодежи в возрасте от 18 до 19 лет составила всего 3,3%, а подростки младше 18 лет — 1,1%.

Включая спонтанные прерывания беременности (выкидыши), статистика отражает все медицинские легальные аборты, проведенные как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях по медицинским показаниям или по желанию женщины.

Тенденция снижения числа абортов может быть связана с улучшением доступа к методам контрацепции и ростом общественного осознания вопросов репродуктивного здоровья.

Напомним, что согласно данным, собранным изданием "Слово и дело", в 2013 году в Украине было проведено почти 138 тысяч абортов. С тех пор количество абортов ежегодно падало. В 2017 году украинки совершили почти 89 тысяч абортов, а в 2022 году – почти 45 тысяч. При этом за последние два года, попавших в статистику, после прерывания беременности не умерла ни одна женщина.