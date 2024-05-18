Как часто украинки делают аборты: интересная тенденция

За 10 лет, с 2013 по 2022 годы, количество абортов в Украине сократилось в три раза.

Украинки все реже прибегают к абортам. Фото из открытых источников

Согласно данным, собранным изданием "Слово и дело", в 2013 году в Украине было проведено почти 138 тысяч абортов. С тех пор количество абортов ежегодно падало. В 2017 году украинки совершили почти 89 тысяч абортов, а в 2022 году – почти 45 тысяч. При этом за последние два года, попавших в статистику, после прерывания беременности не умерла ни одна женщина.

В течение 10 лет из года в год количество абортов падало от 6 до 21%. В 2022 году по сравнению с предыдущим годом число абортов сократилось на 19%.

Чаще всего украинки прерывают беременность в возрасте 20-34 и 35+.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином начались разговоры о переносе производственных мощностей из Китая в Индию. Понимая угрозу для себя от сближения США и Индии, Китай пытается понять готова ли Европа присоединиться к США в этом вопросе, считает кандидат экономических наук Иван Усс. По словам эксперта, теперь Китай должен решить для себя, готов ли до конца быть с Россией или ограничить поддержку РФ в обмен на то, что Запад не будет увеличивать инвестиции в Индию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Запад предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. По ее словам, ситуация на фронте в Украине критическая. Анналена Бербок назвала военную ситуацию на северо-востоке Украины "очень драматичной", поскольку Россия добивается успехов на поле боя.

