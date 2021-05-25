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Кого в Украине впервые будут судить за кнопкодавство

Нардепу грозит штраф от 50 тысяч гривен

сегодня, 16:29
Автор:

Данило Матюха

В Офисе Генерального прокурора завершили расследование по делу умышленного осуществления голосования депутатом на пленарном заседании Верховной Рады Украины вместо другого народного избранника. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Кого в Украине впервые будут судить за кнопкодавство

Владислав Поляк - фото: УНИАН

Хотя правоохранители и не называют имя мошенника, но, по данным некоторых СМИ, им является депутат группы "Доверие" Владислав Поляк.

Расследованием установлено, что народный избранник в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения неоднократно голосовал вместо коллеги.

Для вручения подозрения политика вызвали в Офис генпрокурора, но он не явился и о причинах неявки не сообщил. Поэтому, сообщение о подозрении направили по месту его жительства, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи.

По закону кнопкодавство наказывается штрафом от 3 тыс. До 5 тыс. Необлагаемых минимумов доходов граждан (51-85 тысяч гривен).

Напомним, что 12 февраля стало известно, что одному из депутатов Верховной Рады было вручено подозрение за так называемое "кнопкодавство". Так в народе прозвали голосование нардепов не только за себя, но и за своих коллег. Все детали в нашем материале.

Также "Комментарии" уже сообщали, что усиление ответственности за кнопкодавство в Раде анонсировалось уже в начале января этого года.

Ранее "Комментарии" писали о том, что член партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев упрекнул двоих парламентариев в отсутствии на голосовании за назначение на должность министра образования и науки Сергея Шкарлета. По мнению политика, Шкарлета незаконно объявили новым главой МОН, ведь момент голосования двое из депутатов, которые якобы поддержали его кандидатуру, отсутствовали в зале и за них кнопкодавили. 


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=295652
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