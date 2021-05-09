Кого украинцы считают виновным в развязывании Второй мировой - опрос

Стало известно, кого украинцы считают виновным в развязывании Второй мировой войны. Соответствующий опрос провел Фонд "Демократические инициативы" и Центр Разумкова.

Кто виноват в развязывании Второй мировой войны - мнение украинцев. Фото: РБК

Оказалось, что почти половина граждан обвиняют в войне Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина.

48% украинцев убеждены, что подписание пакта Молотова-Риббентропа, заговор Гитлера и Сталина о распределении сфер влияния в Европе стали именно той движущей силой, которая вызвала Вторую мировую.

Среди опрошенных 29% считают, что заговор Гитлера и Сталина не играл определяющей роли в событиях, развивающихся в 1939-1945 годах. Еще 23% граждан воздержались от ответа или не определились с ним.

Стоит отметить, что среди тех, кто считает, что действия Сталина и Гитлера не сыграли серьезной роли в мировой истории и начале войны, больше выходцев из восточных регионов Украины (39%).

Ранее сообщалось, какие праздники больше всего любит украинская нация. Оказалось, что наиболее популярными в Украине считают религиозные праздники — Пасху и Рождество (66% и 65%). Какие еще дни любят праздновать украинцы, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что сегодня в оккупированном Донецке состоялся парад в честь победы над нацизмом во Второй мировой войне.

На мероприятии было достаточно много зрителей, которые не соблюдали дистанции и эпидемиологических правил. Немало присутствующих были без масок.

Открыли парад командиры незаконных вооруженных формирований и глава "ДНР" Денис Пушилин. Участие в мероприятиях принимали и несовершеннолетние члены движения "Юнармия", курсанты и призывники. Подробнее читайте здесь.

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