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Кого россияне хотят видеть посредником в мирных переговорах с Украиной: в лидерах две страны

Больше всего в роли посредника на переговорах с Украиной россияне хотели бы видеть Китай

сегодня, 10:25 comments1525
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Кравцев Сергей

В последнее время заметно активизировалась тема возможных мирных переговоров между Украиной и Россией. Все больше граждан РФ поддерживают эту идею, рассматривая Китай и США, как приоритетными для себя странами, которые бы могли выступить в роли посредников. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса независимого "Левада-центра".

Кого россияне хотят видеть посредником в мирных переговорах с Украиной: в лидерах две страны

США и Китай. Фото: из открытых источников

Социологи отметили, в роли посредников в переговорах между Россией и Украиной 23% опрошенных называют Китай, 20% — США. Еще 8% упомянули Турцию, 6% — Венгрию и Индию. Не смогли назвать ни одной страны 28% респондентов (затрудняюсь ответить — 21%, никакая страна — 7%).

Отметим, в ходе этого же опроса социологи выяснили, что уровень поддержки войны не меняется с февраля 2022 года. В январе 2025 года одобряют вторжение – 78%. Говорят, что не поддерживают войну 15% опрошенных. 

В январе 2025 года была зафиксирована максимальная доля опрошенных, которая считает, что сейчас следует начать мирные переговоры — 61%, одновременно с этим 31% респондентов говорил о необходимости продолжать военные действия (минимальные показатели за все время наблюдений). 

Социологи не уточняют предмета "мирных переговоров". Однако предыдущие опросы свидетельствуют, что 70% одобрили бы немедленное прекращение войны, однако при сохранении захваченных территорий Украины. В случае ухода с оккупированных территорий завершение войны поддержали бы только 30% опрошенных.

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Источник: https://www.levada.ru/2025/02/11/konflikt-s-ukrainoj-v-yanvare-2025-goda-vnimanie-podderzhka-otnoshenie-k-peregovoram-i-vozmozhnym-stranam-posrednikam-mnenie-o-prodolzhitelnosti-i-vozmozhnyh-itogah-konflikta/
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