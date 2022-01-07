logo

BTC/USD

41788.80

ETH/USD

3210.14

LTC/USD

130.77

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

31.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Кого будут брать добровольцами территориальной обороны: объяснение
commentss НОВОСТИ Все новости

Кого будут брать добровольцами территориальной обороны: объяснение

В формирования территориальной обороны в Украине будут включаться те, кто прошел отбор

сегодня, 09:10
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В Министерстве обороны рассказали, кто сможет служить в территориальной обороне, а кого не будут брать на контракт. Об этом пишет Армия Информ.

Кого будут брать добровольцами территориальной обороны: объяснение

Кто будет служить в теробороне, фото Facebook

Добровольцами территориальной обороны могут стать и украинцы, что ранее не служили в армии. Для этого им следует пройти медицинскую комиссию, профессиональный отбор и психологические тесты. Затем они подпишут контракт добровольца и принесут присягу.

Согласно Закону Украины "Об основах национального сопротивления", все же основой добровольческих формирований будут военные, прослужившие в Вооруженных Силах Украины, других военных формированиях, правоохранительных органах.

Не будут принимать в терроборону граждан, имеющих судимости, если они не реабилитированы; тех, кто имеет более двух судимостей за умышленные преступления; тех, кто был осужден за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

Известно, что такие части Сил территориальной обороны будут созданы в соответствующих зонах. В городах, где население более 900 тысяч жителей будут функционировать бригады терробороны. В областных городах будут сформированы батальоны Сил терробороны. Также в зонах терробороны, где численность населения составляет более 2 400 000 граждан, будут действовать дополнительные воинские части.

Как сообщал портал "Комментарии", Украинский институт будущего провел социологическое исследование на тему "Осведомленность и готовность граждан к участию в территориальной обороне". Известно, сколько украинцев готовы служить в таких формированиях.

Также мы писали, что секретарь Совета Национальной безопасности рассказал, что впервые в истории подробные инструкции по защите государства получат все ветви власти на разных уровнях. По его словам, те планы и стратегии, которые утверждены, будут способствовать эффективной всесторонней защите страны.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://armyinform.com.ua/2022/01/04/pidrozdily-teroborony-v-ukrayini-z-kogo-formuvatymut-ta-komu-vidmovlyat/?fbclid=IwAR1N7PryCCf_6WjDduZksydw85qFVjBYIgimZtAcdtxCls6XDrQYz4HIMLc
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!