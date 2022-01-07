Кого будут брать добровольцами территориальной обороны: объяснение

В Министерстве обороны рассказали, кто сможет служить в территориальной обороне, а кого не будут брать на контракт. Об этом пишет Армия Информ.

Кто будет служить в теробороне, фото Facebook

Добровольцами территориальной обороны могут стать и украинцы, что ранее не служили в армии. Для этого им следует пройти медицинскую комиссию, профессиональный отбор и психологические тесты. Затем они подпишут контракт добровольца и принесут присягу.

Согласно Закону Украины "Об основах национального сопротивления", все же основой добровольческих формирований будут военные, прослужившие в Вооруженных Силах Украины, других военных формированиях, правоохранительных органах.

Не будут принимать в терроборону граждан, имеющих судимости, если они не реабилитированы; тех, кто имеет более двух судимостей за умышленные преступления; тех, кто был осужден за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

Известно, что такие части Сил территориальной обороны будут созданы в соответствующих зонах. В городах, где население более 900 тысяч жителей будут функционировать бригады терробороны. В областных городах будут сформированы батальоны Сил терробороны. Также в зонах терробороны, где численность населения составляет более 2 400 000 граждан, будут действовать дополнительные воинские части.

Как сообщал портал "Комментарии", Украинский институт будущего провел социологическое исследование на тему "Осведомленность и готовность граждан к участию в территориальной обороне". Известно, сколько украинцев готовы служить в таких формированиях.

Также мы писали, что секретарь Совета Национальной безопасности рассказал, что впервые в истории подробные инструкции по защите государства получат все ветви власти на разных уровнях. По его словам, те планы и стратегии, которые утверждены, будут способствовать эффективной всесторонней защите страны.

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