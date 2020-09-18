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Когда в Украину придет бабье лето: прогноз синоптиков на осень

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать украинцам в ближайшее время, а каким будет октябрь и начало ноября

сегодня, 17:03
Автор:

Таисия Ерохина

Прохладная погода в Украине долго не задержится, а осенью украинцев порадует еще как минимум три бабьих лета. Такой прогноз сделали синоптики в материале "Обозревателя".

Когда в Украину придет бабье лето: прогноз синоптиков на осень

Как рассказала, синоптик Татьяна Адаменко, похолодание пришло из-за перемещения через Украину холодного атмосферного фронта с Арктики. И продлится такая погода еще до 22 сентября, после – температура воздуха будет повышаться до 20-25 градусов, а на юге – 27 и выше. А вот обильных дождей в ближайшие 10 дней ждать не стоит.

Синоптик Роман Мурмыло также говорит, что с 23 сентября наступит бабье лето. Так, после резкого понижения температуры будет повышение, ожидается устойчивый период без дождей с достаточно комфортной погодой. Начало октября будет похоже на конец сентября – умеренно теплая погода без осадков.

Народный синоптик Владимир Деркач указывает сразу на три бабьих лета. Первое – в последней декаде сентября, второе – около недели в октябре, а третье – с 5-6 ноября.

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