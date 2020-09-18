Интересные факты о сентябре, которых вы могли не знать

Сентябрь считался седьмым по счету месяцем в году у древних римлян и греков, за что и обязан своему названию: "septem" в переводе с латыни означает как раз "семь". Славяне называли этот месяц "рюинь", потому что в сентябре часто можно услышать крики (рев) диких животных и сильные ветра, которые по-своему ревут. Кроме того, во времена Киевской Русисентябрь иногда называли еще "хмурень", потому что дни становились все меньше, холоднее, как итог, хмурнее.



В Украине 1 сентября миллионы учеников идут в школу. Но конкретная дата начала нового учебного года была утверждена только в 1935 году постановлением Совета народных комиссаров. До этого дата была "плавающей", школьники могли пойти в школу как в конце августа, так и в начале сентября. А в 1984 году в Советском Союзе был учрежден новый праздник - День знаний.

В сентябре наши предки пытались угадать - какая будет зима? Поэтому, с сентябрем связано множество народных примет. Например, обилие паутины в сентябре предвещало мягкую осень и холодную зиму. Если на дубах много желудей, то зима будет снежной. А вот холодный сентябрь предвещал раннюю весну в следующем году.

На сентябрь обычно приходится и так называемое "бабье лето", когда на короткое время погода вновь становится теплой и ясной. Почему это лето называется именно "бабье"? Есть предположение о том, что основные сельскохозяйственные работы к тому времени уже заканчивались, женщины принимались за рукоделие. А вот в Северной Америке этот период называют "индейское лето". Считается, что люди, рожденные в сентябре, отличаются расчетливостью и зрелостью мышления.

Они не любят разбрасываться деньгами, обладают целеустремленным характером. Ученые Гарвардского университета провели исследование, в результате которого сделали вывод - самые лучшие оценки в школах получают дети, которые появились на свет в сентябре. 29 сентября 1907 года на улицах Санкт-Петербурга появились трамваи. Но, далеко не все жители столицы Российской империи пришли в восторг от нового вида транспорта. Раньше вагоны по рельсам перемещались с помощью лошадей, поэтому, владельцы коночных парков выступали против трамваев, появление которых грозило им полным разорением.

30 сентября 1630 года в Америке был вынесен первый смертный приговор. К повешению за умышленное убийство приговорили некоего Джона Биллингтона. Во Франции наоборот спустя многие годы был введен мораторий на смертную казнь. Такое решение было вынесено Национальным собранием 30 сентября 1981 года. Это было одним из предвыборных обещаний, которое сделал Франсуа Миттеран, вступивший в начале года на пост президента.

Мораторий действовал 26 лет, в 2007 году запрет на смертную казнь был внесен в Конституцию Франции. В сентябре 1812 года в Москве, во время оккупации ее войсками Наполеона, произошел страшный пожар. Огнем было уничтожено две трети домов города, общий ущерб, причиненный Москве, был оценен в 320 миллионов рублей. Город восстанавливался более 20 лет. Для ликвидации последствий пожара российский император Александр Второй учредил специальную комиссию.

Ранее "Комментарии сообщали, какая будет погода в сентябре.

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