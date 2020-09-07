kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.09.2020

BTC/USD

10194.43

ETH/USD

348.20

LTC/USD

47.78

НБУ 07.09.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Погода в Украине: кого ждет сентябрьская жара
commentss НОВОСТИ Все новости

Погода в Украине: кого ждет сентябрьская жара

В течение дня воздух в некоторых регионах прогреется до +30

сегодня, 10:33
Автор:

Виолетта Комаровская

Погода в Украине сегодня, 7 сентября будет далеко не осенней. Почти везде синоптики прогнозируют жару,  лишь на Западе стоит ждать грозовых дождей. Об этом говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Летняя жара, похоже, решила нанести по Украине последний удар. В Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях сегодня столбики термометров покажут до +30 днем. Правда, ночью температура резко упадет более чем в два раза - до +11.

Погода в Украине: кого ждет сентябрьская жара

Погода 7 сентября

Жарко сегодня будет и в северных, центральных, восточных и южных регионах. Здесь синоптики обещают до +29. Будет сухо и ясно. Грозовые дожди могут пройти лишь на Житомирщине.

А вот на Западе Украины уже ощутимо дыхание осени, хотя и не везде. Прохладнее всего сейчас во Львовской, Волынской и Ровенской областях. Там воздух прогреется максимум до +21. На остальной территории Запада - до +28. Почти везде могут пройти дожди с грозами.

Уже завтра сентябрьская прохлада достанется остальной территории Украины. Летнее тепло задержится разве на Востоке Украины.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, какой прогноз сделали астрологи для всех знаков зодиака на понедельник, 7 сентября.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!