Погода в Украине: кого ждет сентябрьская жара

Погода в Украине сегодня, 7 сентября будет далеко не осенней. Почти везде синоптики прогнозируют жару, лишь на Западе стоит ждать грозовых дождей. Об этом говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Летняя жара, похоже, решила нанести по Украине последний удар. В Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях сегодня столбики термометров покажут до +30 днем. Правда, ночью температура резко упадет более чем в два раза - до +11.

Погода 7 сентября

Жарко сегодня будет и в северных, центральных, восточных и южных регионах. Здесь синоптики обещают до +29. Будет сухо и ясно. Грозовые дожди могут пройти лишь на Житомирщине.

А вот на Западе Украины уже ощутимо дыхание осени, хотя и не везде. Прохладнее всего сейчас во Львовской, Волынской и Ровенской областях. Там воздух прогреется максимум до +21. На остальной территории Запада - до +28. Почти везде могут пройти дожди с грозами.

Уже завтра сентябрьская прохлада достанется остальной территории Украины. Летнее тепло задержится разве на Востоке Украины.

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