Когда в Украине станет прохладнее: прогнозы синоптиков

Известная украинская синоптикиня Наталья Диденко заявила, что держащаяся в Украине жара останется еще на неделю. По ее словам, понижения температур можно ожидать не ранее 20 июля.

Когда в Украине станет прохладнее

В настоящее время температурные показатели в разных регионах Украины достигают рекордных высот. В южных областях температура воздуха в основном от 38 до 42 градусов, в то время как в центральных и восточных регионах колеблется от 35 до 40 градусов.

"Сильные жаркие условия в Украине требуют особого внимания к здоровью. Обязательно, обязательно защищайте голову шляпой, любой, когда есть необходимость выйти из квартиры или дома, не забудьте воду", - отметила Диденко.





По прогнозам синоптикини, жара заметно ослабится после 20 июля, когда тмосферные фронты с севера Европы принесут с собой более прохладный и свежий воздух. Ожидается, что снижение температуры охватит преимущественно западные и северные области страны.

Синоптики обращают внимание на повышенный риск тепловых ударов и необходимость защиты от прямых солнечных лучей, особенно для тех, кто вынужден проводить значительное время на улице.

Что делать при тепловом ударе?

- сразу подальше от солнца, в тень или под зонтик хотя бы.

- снять верхнюю одежду

-воду пить малыми глоточками

- положить на лоб, виски и под затылок полотенце или салфетку, смоченные холодной водой или кусочки льда. Охлаждение резко производить нельзя!

- по возможности создать хотя бы минимальное сквозняк, включить вентилятор.

Читайте на портале "Комментарии" — В ближайшие недели Украину ожидает чрезвычайная жара, которая может серьезно подорвать урожайность основных поздних культур, таких как кукуруза, подсолнечник и соя. Согласно прогнозам метеорологов, температура в южных, восточных и частично центральных областях может достигнуть 37-42°C, что на 8-10°C выше обычных значений. Особенно тревожно отсутствие дождей по всей территории, кроме западных областей.