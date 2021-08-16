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Когда и где в Украине появится первый музей Голодомора

В Украине планируют построить Музей Голодомора до мая 2022 года

16 августа 2021, 17:45
Автор:

Хмільовська Інна

В Украине активно строят Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора". Первую очередь реконструкции планируют завершить до 2022 года, а вторую — до мая 2022-го. Об этом говорится в ответе государственного предприятия "Дирекция по строительству "Мемориала жертв Голодомора" на запрос "Украинских Новостей".

Когда и где в Украине появится первый музей Голодомора

Проект Музея Голодомора. Фото: https://holodomormuseum.org.ua/

Сейчас генеральный подрядчик — фирма "Основа" ведет строительство сразу по двум проектам одновременно: реализуют реконструкцию — сначала первая очередь Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора в Украине, дальше — вторая очередь Национального музея "Мемориал жертв Голодомора". Музей будет находиться в Киеве по ул. Лаврской, 3.

"На 31 декабря 2021 года и 1 мая 2022 года соответственно планируют завершить работы. В 2021 году будет завершена реконструкция первой очереди объекта строительства и выполнен значительный объем работ по второй очереди строительства", — сказано в ответе.

Завершить строительство объекта планируют в 2022 году. После сдачи здание передадут на баланс Национального музея Голодомора-геноцида под обустройство постоянной и временной экспозиции. Проект строительства утвердили в Министерстве культуры еще в 2019 году с общей сметной стоимостью 1,6 млрд гривен и сроком выполнения работ — 34 месяца (почти три года). 

Как ранее сообщал портал "Комментарии", музей мадам Тюссо в Берлине отправил Трампа в "мусорку". Филиал знаменитого музея восковых фигур мадам Тюссо в Берлине отправил восковую копию президента США Дональда Трампа на мусорку. 

Также  портал "Комментарии" информировал, что в Дубае создали Музей будущего.


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Источник: https://ukranews.com/news/795299-v-ukraine-planiruyut-postroit-muzej-golodomora-do-maya-2022
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