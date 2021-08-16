Когда и где в Украине появится первый музей Голодомора

В Украине активно строят Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора". Первую очередь реконструкции планируют завершить до 2022 года, а вторую — до мая 2022-го. Об этом говорится в ответе государственного предприятия "Дирекция по строительству "Мемориала жертв Голодомора" на запрос "Украинских Новостей".



Проект Музея Голодомора. Фото: https://holodomormuseum.org.ua/

Сейчас генеральный подрядчик — фирма "Основа" ведет строительство сразу по двум проектам одновременно: реализуют реконструкцию — сначала первая очередь Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора в Украине, дальше — вторая очередь Национального музея "Мемориал жертв Голодомора". Музей будет находиться в Киеве по ул. Лаврской, 3.



"На 31 декабря 2021 года и 1 мая 2022 года соответственно планируют завершить работы. В 2021 году будет завершена реконструкция первой очереди объекта строительства и выполнен значительный объем работ по второй очереди строительства", — сказано в ответе.

Завершить строительство объекта планируют в 2022 году. После сдачи здание передадут на баланс Национального музея Голодомора-геноцида под обустройство постоянной и временной экспозиции. Проект строительства утвердили в Министерстве культуры еще в 2019 году с общей сметной стоимостью 1,6 млрд гривен и сроком выполнения работ — 34 месяца (почти три года).

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