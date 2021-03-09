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Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала дату

Потепление придет вместе с осадками

сегодня, 11:39
Автор:

Таисия Ерохина

В ближайшие дни большинство регионов Украины будут находиться под влиянием антициклона, но уже в конце текущей недели украинцы могут ожидать потепления. Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко, опубликованном в ее Telegram-канале.

Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала дату

Фото из открытых источников

Сообщается, что в среду, 10 марта, значительная часть Украины будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадки какие-то существенные не ожидается. Прогнозируется ветер с северо-востока, умеренный.

Ближайшая ночь будет холодной с температурой воздуха от 5 до 10 градусов мороза, а на северо-востоке и севере местами столбики термометров достигнут 10-15 градусов с отметкой "минус".

Завтра днем предполагается от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Теплее будет на Закарпатье — там до 6 градусов с отметкой "плюс".

"Потепление, вместе с осадками, придет в Украину в конце недели", — предупредила Наталья Диденко.

Напомним, антициклон "Жаклин" принес изменения погоды в Украине.

Как сообщалось ранее, в этом году погода в марте в Украине не будет отличаться аномалиями, а будет примерно такой же, что в предыдущие годы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Так, средняя месячная температура предполагается на уровне от 0 до 6 градусов тепла. В Крыму показатель достигает 3 градусов с отметкой "плюс". По данным синоптиков, такие градусы близки к средним многолетним значениям.

Тогда как количество осадков в марте составит 26-50 мм. В частности, в горных районах этот показатель равен 40-85 мм. Отмечается, что эти значения также находятся в пределах нормы.


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4295611600468785
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