Когда в Украине перестанет существовать УПЦ МП: озвучена критическая дата
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда в Украине перестанет существовать УПЦ МП: озвучена критическая дата

УПЦ МП в Украине может прекратить свое существование в ближайшее время.

20 августа 2025, 13:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) оказалась на грани запрета. Если она не выполнит предписание Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, церковь признают аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ) и подадут иск о ее прекращении.

Когда в Украине перестанет существовать УПЦ МП: озвучена критическая дата

Когда в Украине запретят УПЦ МП. Фото из открытых источников

Глава Госэтнополитики Виктор Еленский в эфире национального телемарафона рассказал о возможности прекращения УПЦ МП.

"В настоящее время Киевская митрополия Украинской православной церкви еще не направила официальное письмо в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести. Однако на сайте уже обнародовано это письмо о том, что они не будут выполнять законные требования украинского государства", — сказал Еленский.

По его словам, если до 24 августа УПЦ МП не выполнит предписание, получит иск.

"Второй шаг — это иск в суд о прекращении Киевской митрополии Украинской православной церкви. Это шаги, которые нам продиктованы законом", — подчеркнул Еленский.

17 июля Госэтнополитики издала предписание УПЦ МП с требованием устранить нарушения законодательства о свободе совести и религиозных организациях до 18 августа. Служба также обнародовала перечень входящих в структуру религиозных организаций или связанных с УПЦ МП.

В частности, предписание касалось вероятных связей УПЦ МП с Русской православной церковью, деятельность которой в Украине запрещена, и возможное использование церкви для распространения идеологии "русского мира". Киевская митрополия УПЦ МП не направила официальное письмо в Госэтнополитику, но опубликовала заявление на своем сайте, в котором отказалась выполнять предписание. В письме представители церкви заявили, что считают требования государства "вмешательством во внутреннюю жизнь церкви" и потому не могут их выполнить.

Если УПЦ МП не изменит позицию, ее юридическое существование может завершиться в ближайшие месяцы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, поддерживают ли украинцы запрет УПЦ МП.

Также "Комментарии" писали, что скандального митрополита Онуфрия лишили украинского гражданства.



