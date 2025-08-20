Когда в Украине перестанет существовать УПЦ МП: озвучена критическая дата

Рубрики
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) оказалась на грани запрета. Если она не выполнит предписание Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, церковь признают аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ) и подадут иск о ее прекращении.
Глава Госэтнополитики Виктор Еленский в эфире национального телемарафона рассказал о возможности прекращения УПЦ МП.
По его словам, если до 24 августа УПЦ МП не выполнит предписание, получит иск.
17 июля Госэтнополитики издала предписание УПЦ МП с требованием устранить нарушения законодательства о свободе совести и религиозных организациях до 18 августа. Служба также обнародовала перечень входящих в структуру религиозных организаций или связанных с УПЦ МП.
В частности, предписание касалось вероятных связей УПЦ МП с Русской православной церковью, деятельность которой в Украине запрещена, и возможное использование церкви для распространения идеологии "русского мира". Киевская митрополия УПЦ МП не направила официальное письмо в Госэтнополитику, но опубликовала заявление на своем сайте, в котором отказалась выполнять предписание. В письме представители церкви заявили, что считают требования государства "вмешательством во внутреннюю жизнь церкви" и потому не могут их выполнить.
Если УПЦ МП не изменит позицию, ее юридическое существование может завершиться в ближайшие месяцы.
