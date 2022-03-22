Когда в Украине переходят на летнее время: точный час и дата

В последние выходные марта, а именно в ночь с 26 на 27 число, Украина традиционно переходит на летнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед в 03.00, согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Переход на летнее время в Украине (фото из открытых источников)

Как правило, современные гаджеты автоматически меняют время, поэтому утром нужно будет просто проверить, совершили ли все девайсы переход на летнее время.

Как отмечают эксперты, перевод часов может отразиться на здоровье, потому что у человека сбивается привычный ритм и на привыкание организма потребуется некоторое время. А сейчас, когда в стране такая сложная ситуация, всем и так морально тяжело. В результате многие украинцы могут стать более раздражительными, сонливыми и почувствовать общую слабость.

Чтобы минимизировать вред от перевода часов на летнее время, специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:

- за несколько часов до перевода начните ложиться спать раньше и вставать раньше, ежедневно сдвигая свой график на 15-20 минут вперед;

- перед сном, чтобы сон был более комфортным, не забывайте проветривать комнату. Свежий воздух поможет быстрее уснуть и лучше выспаться. Если слышны звуки сирены, тогда закройте окна и отойдите от них;

- в день перевода стрелок (и несколько дней после) старайтесь минимизировать в своей жизни стрессы;

- перейдите на сбалансированное питание и употребляйте больше воды;

Эксперты подчеркивают, что такие простые рекомендации помогут тебе перейти на летнее время без стресса для организма.

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