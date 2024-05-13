Когда в Украине наконец-то потеплеет: синоптик сделала неутешительный прогноз

На территории Украины будет меняться погода – заморозки пока еще ожидались в некоторых регионах нашей страны, однако уже через несколько дней будет теплее.

При этом ожидаемое тепло в украинских регионах "до человеческих градусов" наступит со второй половины этой недели, открыла свой прогноз синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальных сетях. Она добавляет, что понедельник, 13 мая, на территории страны будет холодноватым. В настоящее время заморозки не угрожают только южным регионам Украины.

Днем столбик термометра на большей части регионов будет показывать 10…15 градусов, на западных территориях – от 15 до 20, а в южных регионах – до 17. В столице страны днем спрогнозированная температура – 11…12 градусов. "Днем в понедельник дожди периодически пройдут повсюду в Украине, разве что в западных областях будет преобладать сухая погода…", — подытожила Наталья Диденко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что метеоролог рассказала, какой будет погода в мае в Украине . Ситуация с погодой в течение мая этого года предполагается теплее, чем обычно, в ряде регионов. На подавляющем большинстве же территорий температура прогнозируется в пределах климатической нормы. Об этом, отвечая на вопрос 24 канала, рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

По ее словам, ожидается, что средняя за месяц температура воздуха в мае может быть на 1-2 градуса выше климатической нормы в западных, южных и юго-восточных областях Украины, на остальной территории – в пределах нормы.

