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Когда в Украине начинается отопительный сезон: синоптики дали ответ

В некоторых регионах отопление включают раньше - во второй декаде октября

сегодня, 09:36
Автор:

Елизавета Черных

По словам специалистов Укргидрометцентра, старт и завершение отопительного сезона в стране зависит от устойчивого перехода средней суточной температуры через +8 градусов. Об этом пишет УНИАН. 

Когда в Украине начинается отопительный сезон: синоптики дали ответ

Отопительный сезон в Украине - фото из открытых источников

"Осенью устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +8° с в сторону понижения происходит в большинстве областей в третьей декаде октября", — говорят синоптики. 

В Укргидрометцентре отметили, что в некоторых регионах, в частности в Сумской, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях отопление включают раньше — во второй декаде октября. На юге Украины, а также равнинных районах Закарпатья — в первой половине ноября. 

Напомним, что украинское правительство по инициативе государственного главы Владимира Зеленского разработала план стабилизации тарифов, который поможет пройти отопительный сезон. Он состоит из пяти шагов.  Эксперты прокомментировали подобные инициативы для интернет-издания "Комментарии". В частности,  экономический и политический эксперт Борис Кушнирук высказал мнение, что сегодня власть государства пытается в ручном режиме спасти то, что нужно было наладить еще раньше. 

Также в материале нашего издания говорилось, что специалисты озвучили прогноз тарифов на коммунальные услуги в Украине в октябре. Эксперты отмечают, что со стартом отопительного сезона для украинцев вырастут цены на централизованное отопление и подогрев воды. Этот рост может составить от 30 до 70%, в зависимости от региона. Несмотря на уверения правительства, что теплокоммунэнерго (ТКЭ) будут получать газ по 7,42 грн за куб, местная власть не сможет не повышать тарифы. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/sinoptiki-rasskazali-kogda-v-ukraine-nachinaetsya-otopitelnyy-sezon-sinoptik-11570809.html
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