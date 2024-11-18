Когда Украину накроет снег: синоптики назвали дату резкого похолодания

Уже с четверга, 21 ноября, в Украине ожидается резкое похолодание. Атмосферные фронты доставят дождь, снег и сильный ветер, а в некоторых местах будет налипать мокрый снег. Об этом предупредила синоптика Наталья Диденко.

21 ноября в Украине начнется похолодание в Украине

В преддверии похолодания, 19 ноября, погода обещает быть ясной и без осадков с температурой воздуха от 4 до 7 градусов, а на юге страны и в Крыму до 14 градусов. 20 ноября осадки начнутся только на западе Украины, а температура совершит скачок до 8…15 градусов, хотя на западе и северо-востоке она сохранится в пределах 7…9 градусов.

Столица также ощутит перепады погоды. В Киеве 19 ноября прогнозируется без осадков с дневной температурой до 7 градусов, а на следующий день до 11 градусов. Однако уже с 21 ноября жителей столицы ожидают резкое ухудшение погодных условий: ожидается дождь, который перейдет в снег и сильные порывы ветра.

Водителям рекомендуется проверить состояние зимних шин, а хозяевам частных домохозяйств – системы отопления. Жителям же крупных городов следует ожидать возможных задержек в общественном транспорте из-за ухудшения погодных условий.

Читайте на портале "Комментарии" — Председатель совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев предупредил, что без должной подготовки жильцы многоэтажных домов могут столкнуться с серьезными трудностями зимой. По его словам, основная проблема – подача тепла на высоту более девяти этажей.

Кроме того, в эту зиму украинцы могут столкнуться с массовыми отключениями электроэнергии, когда температура опустится ниже нуля градусов. По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, в эфире телеканала "Киев24", украинцев ожидают 3-4 очереди одновременных отключений, вне зависимости от внешних обстоятельств.