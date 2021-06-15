Когда Украине ждать ПДЧ в НАТО - Кулеба

Украинская власть рассчитывает на предоставление плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО до конца 2022 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Facebook.

Украина и НАТО - фото из открытых источников

По его словам, декларации саммитов НАТО принимались в 2014, 2016 и 2018 годах, но там не было упоминания о предоставлении ПДЧ Украине.

"Поэтому если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация. Но я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшая такое действие — предоставление Украине ПДЧ в 2022 году", — заявил Кулеба.

Также министр считает, что Украина должна продолжать делать реформы, но их уже и так достаточно для получения ПДЧ.

"Для получения ПДЧ Украина уже сделала достаточно реформ. Когда нам говорят "давайте еще больше реформ", то у меня один вопрос: Сколько еще?", — отметил глава МИД.

Напомним, что Украинская власть ожидает, что президент США Джо Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным скажет главе Кремля, что Соединенные Штаты на стороне Украины и сделают все для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украинского государства. Все детали найдете в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" писало, что эксперт Украинского института политики Ева Антоненко акцентирует, чтобы получить ПДЧ, придется выполнять ряд реформ, которые теоретически помогут продвижению нашей страны по пути к евроатлантической интеграции. Примерно то же позже сказал и президент США Джо Байден, из всех реформ сделав упор на антикоррупционной.

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