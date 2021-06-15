Когда Украине ждать ПДЧ в НАТО - Кулеба

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Данило Матюха
Украинская власть рассчитывает на предоставление плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО до конца 2022 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Facebook.
Украина и НАТО - фото из открытых источников
По его словам, декларации саммитов НАТО принимались в 2014, 2016 и 2018 годах, но там не было упоминания о предоставлении ПДЧ Украине.
Также министр считает, что Украина должна продолжать делать реформы, но их уже и так достаточно для получения ПДЧ.
Напомним, что Украинская власть ожидает, что президент США Джо Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным скажет главе Кремля, что Соединенные Штаты на стороне Украины и сделают все для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украинского государства. Все детали найдете в нашем материале.
Ранее издание "Комментарии" писало, что эксперт Украинского института политики Ева Антоненко акцентирует, чтобы получить ПДЧ, придется выполнять ряд реформ, которые теоретически помогут продвижению нашей страны по пути к евроатлантической интеграции. Примерно то же позже сказал и президент США Джо Байден, из всех реформ сделав упор на антикоррупционной.
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