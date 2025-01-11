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Когда украинцы перейдут на летнее время в 2025 году: дата перевода часов

В Украине должны были отменить летнее время в 2024 году

сегодня, 13:24
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в 2024 году народные избранники поддержали решение о том, чтобы в Украине отменили перевод часов. Законопроект №4201 установил единый часовой пояс по всей стране на протяжении всего года. Таким образом, возвращение к зимнему времени в октябре должно было стать последним случаем, когда переводят часы в Украине. Однако президент так и не подписал упомянутый закон, а это означает, что переход на летнее время 2025 всё же может состояться. 

Когда украинцы перейдут на летнее время в 2025 году: дата перевода часов

Переход на летнее время. Фото из открытых источников

В итоге, многие украинцы оказались перед непростым вопросом, нужно ли все же переводить стрелки весной и в каком направлении.

Законопроект, который отменяет летнее время, уже принят Верховной Радой. Однако есть нюанс — чтобы он вступил в силу, свою подпись на документе должен поставить президент. В его команде предполагают, что Владимир Зеленский не будет подписывать документ. Однако время наложения вето на закон также истекло.

Традиционный день, когда переводят часы на летнее время, это последнее воскресенье марта. Если ничего не изменится и к этой дате Владимир Зеленский не подпишет закон, то 30 марта в 3:00 мы переведем стрелки на 1 час вперед. Это значит, что мы будем спать на час меньше.

На смартфонах и других электронных устройствах переход пройдет автоматически. А механические часы и старые кнопочные телефоны придется переводит вручную. В билетах и расписаниях время будет указано с учетом перевода стрелок.

Читайте также на портале "Комментарии" — компания Active Group провела опрос по отношению к украинцам к отмене перехода с зимнего на летнее время.

Согласно результатам опроса Active Group, мнения украинцев разделились по отмене перехода на постоянное время. 40,3% украинцев положительно оценивают отмену перевода часов, однако против выступают 33,6% респондентов. Еще 23,7% выбрали вариант, что им безразлично.



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