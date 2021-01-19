Когда ученики вернутся за парты - ответ МОН

Вскоре, 25 января заканчивается усиленный карантин. Но значит ли это, что ученики, которые учились дистанционно снова сядут за парты и начнут привычное обучение? Об этом рассказал Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет на своем официальном Телеграмм-канале.

Когда начнется обучение в школах - МОН. Фото: fotovmire.ru

Сам глава МОН убежден, что ученики старших классов должны перейти на традиционное полноформатное обучения. Однако, вернутся ли они к нему, зависит от ситуации с коронавирусом в регионах и стране.

Если в определенном регионе будет наблюдаться ухудшение ситуации с COVID-19, учащиеся будут вынуждены получать знания по смешанной форме обучения. Если ситуация будет контролируемой, старшеклассники смогут посещать школу сразу после окончания жесткого карантина.

Такое решение касается только учеников 9-х и 11-х классов. Об обучении детей из других классов пока окончательной информации нет.

Сейчас идут консультации по планированию обучения с Министерством здравоохранения.

Пока министр Сергей Шкарлет призывает родителей и детей сохранять спокойствие и соблюдать все карантинные нормы.

Напомним, что Национальная академия наук Украины рассказала, как дальше может развиваться коронавирус в Украине. Пресс-служба сообщила, что с началом следующей недели стоит ждать медленного угасания коронавирусной инфекции.

Также специалисты подчеркнули, что статистика за неделю свидетельствует о том, что эпидемиологическая ситуация в Украине не ухудшается. Они изучили рост заболеваемости, случаи выздоровления и летальности за прошедшую неделю. Весь прогноз читайте в нашем материале.

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