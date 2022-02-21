Когда ученики уйдут на каникулы и сколько будут отдыхать в марте-апреле

Фото иллюстративное / Pixabay

Министерство образования и науки рекомендует провести весенние каникулы в школах, сроком в одну неделю, в конце марта. Планируется, что учащиеся смогут отдохнуть от учебы с 28 марта по 4 апреля.



Кроме того, в марте школьники будут дополнительно отдыхать 5, 6, 7 и 8 марта. Однако будут учиться в субботу, 12 марта. В апреле дополнительным выходным будет понедельник 25 апреля, ведь в воскресенье, 24 апреля, Украина будет праздновать Пасху. Таким образом в апреле выходных будет всего 10, в марте – 9.



Планируется, что учебный год завершится 31 мая, хотя, учитывая длительное дистанционное обучение, учебный год может быть продлен. Министерство только дает рекомендации школам, поэтому графики каникул и обучение в каждой школе могут отличаться.



Но в итоге школьники должны проучиться определенное количество часов. Для начальной школы – не менее 720 часов в течение учебного года, для средней – 890 часов, для старшей – 1110 часов.

По состоянию на 18 февраля, по информации Министерства образования и науки, в четырех школах были каникулы, 28,7% школ работали дистанционно. Прошли полный курс вакцинации 93,8% работников учебных заведений, еще 3,4% учителей получили всего одну дозу вакцины от коронавируса.



Как сообщал портал "Комментарии", учащихся сельских школ из 22 областей Украины спросили об условиях обучения. В опросе приняли участие старшеклассники, обучающиеся в сельской местности. Дети рассказали, какую школу считают "неидеальной", что огорчает в поведении учителей и в учебном процессе. Об этом сообщают на сайте Государственной службы качества образования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!