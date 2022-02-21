logo

BTC/USD

39037.21

ETH/USD

2720.80

LTC/USD

112.98

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Когда ученики уйдут на каникулы и сколько будут отдыхать в марте-апреле
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда ученики уйдут на каникулы и сколько будут отдыхать в марте-апреле

Весенние каникулы в школах должны начаться в конце марта

сегодня, 10:20
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Когда ученики уйдут на каникулы и сколько будут отдыхать в марте-апреле

Фото иллюстративное / Pixabay

Министерство образования и науки рекомендует провести весенние каникулы в школах, сроком в одну неделю, в конце марта. Планируется, что учащиеся смогут отдохнуть от учебы с 28 марта по 4 апреля.

Кроме того, в марте школьники будут дополнительно отдыхать 5, 6, 7 и 8 марта. Однако будут учиться в субботу, 12 марта. В апреле дополнительным выходным будет понедельник 25 апреля, ведь в воскресенье, 24 апреля, Украина будет праздновать Пасху. Таким образом в апреле выходных будет всего 10, в марте – 9.

Планируется, что учебный год завершится 31 мая, хотя, учитывая длительное дистанционное обучение, учебный год может быть продлен. Министерство только дает рекомендации школам, поэтому графики каникул и обучение в каждой школе могут отличаться.

Но в итоге школьники должны проучиться определенное количество часов. Для начальной школы – не менее 720 часов в течение учебного года, для средней – 890 часов, для старшей – 1110 часов.

По состоянию на 18 февраля, по информации Министерства образования и науки, в четырех школах были каникулы, 28,7% школ работали дистанционно. Прошли полный курс вакцинации 93,8% работников учебных заведений, еще 3,4% учителей получили всего одну дозу вакцины от коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", учащихся сельских школ из 22 областей Украины спросили об условиях обучения. В опросе приняли участие старшеклассники, обучающиеся в сельской местности. Дети рассказали, какую школу считают "неидеальной", что огорчает в поведении учителей и в учебном процессе. Об этом сообщают на сайте Государственной службы качества образования.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mon.gov.ua/ua/news
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!