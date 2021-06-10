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Когда "Северный поток-2" начнут заполнять газом

Технические работы над "Северным потоком" завершены

сегодня, 19:30
Автор:

Данило Матюха

Морская часть первой нитки газопровода "Северный поток-2" (ПП-2) технически завершена. Об этом сообщил один из операторов ПП-2, информирует ТАСС.

Когда "Северный поток-2" начнут заполнять газом

Северный поток-2 - фото из открытых источников

Журналисты отмечают, что заполнение потока газом начнется 11 июня.

"Морская часть первой нитки" Северного потока-2 "технически завершена, сообщил оператор. Заполнение" Северного потока-2 "газом начнется 11 июня", — говорится в сообщении.

Напомним, что власти Польши не поддерживают решения США снять санкции с российского "Северного потока-2". Польский премьер считает, что после отказа США от санкций в отношении оператора "Северного потока-2" Россия получила "мощный инструмент для дальнейшего противодействия трансатлантическим интересам". Таким образом РФ может использовать свой новый проект как оружие против Украины и Беларуси. Все детали ищите в нашей статье.

Добавим, ранее "Комментарии" рассказывали, собираются ли россияне продолжать транзит своего газа через территорию Украины, если СП-2 все же окончательно достроят и запустят. Что по этому поводу думает Путин, можно узнать в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, с каким заявлением насчет российского газопровода недавно выступил 45-й президент США Дональд Трамп.

Отметим, специалисты предположили, чем Запад может подсластить Украине горькую пилюлю запуска СП-2 (ведь это, судя по всему, дело уже решённое). Также журналисты узнали, какие действия следует предпринять Украине в такой ситуации. Подробнее об этом узнавайте из нашей статьи.

Кроме этого мы сообщали, что представители официального Киева хотят присоединиться к тематическому обсуждению немецких и американских представителей насчет "Северного потока-2". Зачем это нужно, читайте в нашей публикации.


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Источник: https://t.me/tass_agency/58325
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