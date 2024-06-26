Когда правоохранители могут выйти на пенсию: ответ МВД

Сотрудники МВД могут претендовать на пенсию за выслугу лет, по возрасту или другим видам пенсий, каждый из которых имеет свои условия назначения. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины по запросу "Комментариев"

Официально от МВД: все о пенсиях для работников внутренних дел

Так, законодательство Украины предусматривает особые условия назначения пенсий для государственных служащих и работников внутренних дел, включая правоохранителей и другие категории лиц, находившихся на военной службе.

Статьей 90 Закона Украины "О государственной службе" определено, что пенсионное обеспечение государственных служащих осуществляется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", — говорится в сообщении МВД.

Пенсионные условия для сотрудников МВД

Сотрудники МВД, достигшие пенсионного возраста, имеют право на выбор между разными типами пенсий в соответствии с условиями, определенными законодательством. Это включает в себя стандартные пенсии по возрасту, а также пенсии за выслугу лет, которые могут быть назначены после надлежащего расчета страхового стажа.

Лица, уволенные с военной службы, и другие категории граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы или имеющих другой специальный статус, также имеют право на специальные пенсионные условия. Эти условия определены законами, обеспечивающими им соответствующие льготы.

Напомним, что "Комментарии" писали: бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что одной из главных проблем низких пенсий является существование теневой экономики в Украине. По словам эксминистра, власти "совершенно закрыли глаза" на борьбу против теневой экономики, которая могла бы повысить пенсии в Украине.