Когда потеплеет в Украине: прогноз синоптика

В Украине на следующей неделе столбики термометров поползут вверх, поэтому ожидается погода теплее, чем сейчас. Об этом говорится в прогнозе погоды синоптика Натальи Диденко, опубликованном в ее Telegram-канале.

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Так, в пятницу, 26 марта, уже станет немного теплее. По прогнозу, температура воздуха в течение дня будет достигать 6-12 градусов тепла. Но ближайшей ночью еще возможны незначительные "минусы". Отмечается, что ветер будет северного направления, но не сильный.

Прогнозируется дождь и мокрый снег в южной части Украины и на юго-востоке. Но значительная часть территории Украины окажется в сухом воздухе. Как пояснила синоптик, антициклон Margarethe будет вытеснять фронты с циклоном подальше.

В ближайшие выходные дни в Украине потеплеет еще на несколько градусов.

"В понедельник столбики термометров немного осядут вниз, однако в целом следующая неделя вместе с замечательным апрелем уже явно нас порадует приемлемыми градусами, ожидается до 12-16 градусов тепла, — говорится в прогнозе погоды Натальи Диденко. — Постепенно можно заглядывать в шкафы на демисезонные пальто и легкие куртки".

Напомним, в этом году погода в марте в Украине не будет отличаться аномалиями, а будет примерно такой же, что в предыдущие годы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра. Так, средняя месячная температура предполагается на уровне от 0 до 6 градусов тепла. В Крыму показатель достигает 3 градусов с отметкой "плюс". По данным синоптиков, такие градусы близки к средним многолетним значениям.

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