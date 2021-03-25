Когда потеплеет в Украине: прогноз синоптика

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Таисия Ерохина
В Украине на следующей неделе столбики термометров поползут вверх, поэтому ожидается погода теплее, чем сейчас. Об этом говорится в прогнозе погоды синоптика Натальи Диденко, опубликованном в ее Telegram-канале.
Фото из открытых источников
Так, в пятницу, 26 марта, уже станет немного теплее. По прогнозу, температура воздуха в течение дня будет достигать 6-12 градусов тепла. Но ближайшей ночью еще возможны незначительные "минусы". Отмечается, что ветер будет северного направления, но не сильный.
Прогнозируется дождь и мокрый снег в южной части Украины и на юго-востоке. Но значительная часть территории Украины окажется в сухом воздухе. Как пояснила синоптик, антициклон Margarethe будет вытеснять фронты с циклоном подальше.
В ближайшие выходные дни в Украине потеплеет еще на несколько градусов.
Напомним, в этом году погода в марте в Украине не будет отличаться аномалиями, а будет примерно такой же, что в предыдущие годы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра. Так, средняя месячная температура предполагается на уровне от 0 до 6 градусов тепла. В Крыму показатель достигает 3 градусов с отметкой "плюс". По данным синоптиков, такие градусы близки к средним многолетним значениям.
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