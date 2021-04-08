logo
Русский Українська

BTC/USD

57681.45

ETH/USD

2044.86

LTC/USD

224.41

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.34

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Когда потеплеет: прогноз погоды в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда потеплеет: прогноз погоды в Украине

Синоптик сообщила, что в Украине с 9 апреля ожидается более теплая погода, а выходные - 10 и 11 апреля - будут еще теплее

сегодня, 16:47
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине завтра, 9 апреля, в большинство регионов придет потепление, а в выходные 10 и 11 апреля температура воздуха повысится еще на несколько градусов. Таким прогнозом в своем Telegram-канале поделилась синоптик Наталья Диденко.

Когда потеплеет: прогноз погоды в Украине

Погода в Украине. Фото из открытых источников

По ее словам, южный антициклон Пегги наконец принесет в Украину много солнца и настоящее апрельское тепло.

Уже завтра, 9 апреля, максимальная температура воздуха поднимется до 7-11 градусов выше нуля. В течение субботы-воскресенья — 10 и 11 апреля — юго-западный ветер принесет в большинство областей от 12 до 18 градусов тепла.

Отмечается, что в пятницу, 9 апреля, антициклон определит в Украине сухую солнечную погоду. Только ближайшей ночью на Приазовье ожидается небольшой дождь.

Напомним, на днях в Украине в большинстве регионов царила совсем невесенняя погода. Метеорологи предупреждали об осадках в виде мокрого снега, а также кратковременном образовании снежного покрова.

Как сообщалось ранее, появился прогноз Укргидрометцентра, в котором сообщается, какой будет погода в апреле этого года в Украине. По данным метеорологов, погода не будет отличаться аномалиями, а будет примерно такой же, как и в предыдущие годы.

Также мы информировали, что когда Солнце активно — возникают магнитные бури. Происходит это каждый месяц, поэтому апрель не стал исключением. Согласно последним данным, в этом месяце Землю накроет волна небольших магнитных бурь. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в апреле прогнозируется несколько дней, когда будет наблюдаться повышенная солнечная активность.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/PohodaNatalka/1141
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ