Когда потеплеет: прогноз погоды в Украине

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Таисия Ерохина
В Украине завтра, 9 апреля, в большинство регионов придет потепление, а в выходные 10 и 11 апреля температура воздуха повысится еще на несколько градусов. Таким прогнозом в своем Telegram-канале поделилась синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине. Фото из открытых источников
По ее словам, южный антициклон Пегги наконец принесет в Украину много солнца и настоящее апрельское тепло.
Уже завтра, 9 апреля, максимальная температура воздуха поднимется до 7-11 градусов выше нуля. В течение субботы-воскресенья — 10 и 11 апреля — юго-западный ветер принесет в большинство областей от 12 до 18 градусов тепла.
Отмечается, что в пятницу, 9 апреля, антициклон определит в Украине сухую солнечную погоду. Только ближайшей ночью на Приазовье ожидается небольшой дождь.
Напомним, на днях в Украине в большинстве регионов царила совсем невесенняя погода. Метеорологи предупреждали об осадках в виде мокрого снега, а также кратковременном образовании снежного покрова.
Как сообщалось ранее, появился прогноз Укргидрометцентра, в котором сообщается, какой будет погода в апреле этого года в Украине. По данным метеорологов, погода не будет отличаться аномалиями, а будет примерно такой же, как и в предыдущие годы.
Также мы информировали, что когда Солнце активно — возникают магнитные бури. Происходит это каждый месяц, поэтому апрель не стал исключением. Согласно последним данным, в этом месяце Землю накроет волна небольших магнитных бурь. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в апреле прогнозируется несколько дней, когда будет наблюдаться повышенная солнечная активность.
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