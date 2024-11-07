Когда ожидать массовую вспышку гриппа в Украине: рассказали медики

В августе показатели COVID-19 в Украине достигли пика, но теперь количество случаев быстро снижается. Однако вместо коронавируса приближается другая проблема – грипп. Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения, предупреждает, что уже с декабря начнется увеличение случаев заболевания гриппом.

Вспышка гриппа в Украине: реальная угроза или опасения

Игорь Кузин отмечает, что количество случаев COVID-19 сейчас уменьшается, и эта тенденция продлится до конца года. Но с наступлением декабря ожидается рост заболеваемости гриппом, который может продолжаться до конца февраля.

"По состоянию на сегодняшний день мы видим, что ситуация характеризуется таким образом – ковод постепенно уменьшается, и он будет продолжать уменьшаться до конца этого года. Начиная с декабря мы будем наблюдать рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, которые вызваны будут в подавляющем большинстве именно гриппом. И грипп будет циркулировать до конца февраля, возможно даже марта следующего года", – добавил Игорь Кузин.

Медики прогнозируют, что больше всего случаев гриппа будет в декабре, январе, а возможно и в феврале. Игорь Кузин отмечает важность подготовки к этому периоду, особенно для тех, кто находится в группе риска.

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