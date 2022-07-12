Когда отмечают праздник Петра и Павла 2022: традиции и запреты

Как передает портал "Комментарии", день памяти апостолов Петра и Павла – непереходящий праздник, каждый год он отмечается в одну и ту же дату – 12 июля. В этом году православные его отмечают сразу после того, как заканчивается Петров пост.

Праздник Петра и Павла. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что этот праздник очень почитают в православном мире. День памяти апостолов Петра и Павла — непереходящий праздник, каждый год он отмечается в одну и ту же дату — 12 июля. В этом году его встретят сразу после того, как окончится Петров пост.

Православные верующие в этот день ходят в церковь и ставят свечи за здравие родных, а также просят Петра и Павла о заступничестве, о защите от темных сил и об исцелении болезней. По возвращении из храма люди готовят пышный стол, на котором обязательно должны присутствовать рыба и овощи. После застолья блюда убирать нельзя — вечером на трапезу приходят умершие родственники.

В народных поверьях день Петра и Павла открывал череду свадеб — считалось, что люди, обручившиеся в период с 12 июля до 5 августа, проживут долгую и счастливую совместную жизнь. Народная присказка "Петр и Павел час убавил" — она означает, что с 12 июля летние дни идут на убыль и становятся короче. Зато именно с этой даты открывается сезон у рыбаков — мужчины, которые любят ходить на рыбалку, должны помолиться святым о богатом улове.

Православная церковь диктует целый ряд запретов, которые нельзя игнорировать, если вы не хотите привлечь в свою жизнь неприятности. В день Петра и Павла нельзя:

тяжело работать физически и по дому;

сплетничать и сквернословить;

одалживать деньги и самим брать в долг;

купаться в открытых водоемах;

заниматься рукоделием.

По народным поверьям, в эту дату лучше не ходить в лес, иначе лесные духи испугают человека и заберут его душу с собой.

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