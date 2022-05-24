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Когда нельзя поливать помидоры, если хотите богатый урожай

Опытные дачники подсказали, когда и как правильно поливать помидоры на огороде, чтобы вышел щедрый урожай

сегодня, 05:30 comments2102
Автор:

Светлана Шкурупий
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Помидоры — полезный и вкусный овощ, которому выделяется особое место на огороде, поскольку он частый гость на нашем столе. Но, важно знать, как правильно ухаживать за культурой, в частности, когда и как ее поливать.

Когда нельзя поливать помидоры, если хотите богатый урожай

Полив помидоров на огороде (фото из открытых источников)

Опытные огородники рассказали, что от полива помидоров зависит их рост, развитие и объемы урожая, поэтому важно учитывать все тонкости. В первую очередь, нужно знать, что помидоры любят сухой воздух, но почва не должна быть засушливой. Влажность земли должна ориентировочно составлять 85-90%, а воздуха — 50%. Если у растения начали скручиваться листья, а цветки — опадать, тогда ему явно не хватает воды.

Отмечается, что после высадки помидоров, их нужно поливать обильно. А потом овощную культуру нужно оставить без воды на 2-3 дня. Затем снова нужно включить полив. В дальнейшем он проводится 1-2 раза в неделю.

Эксперты рекомендуют поливать помидоры рано утром теплой водой, под самый корень. А вот лить холодную воду, да еще на кусты категорически запрещается, потому что можно остаться без половины урожая. Идеальный вариант полива томатов — капельный.

Напомним, что помидоры — вкусный, доступный и бюджетный овощ, который может украсить любое блюдо и обогатить организм витаминами. Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала об уникальных свойствах этого продукта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что помидоры являются очень полезным овощем, благодаря содержащемуся в нем веществе ликопену, которое уменьшает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. Но некоторым людям употребление томатов может быть противопоказано и овощ стоит исключить из рациона. 


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Источник: https://www.belnovosti.by/sad-i-ogorod/kogda-nelzya-polivat-pomidory-pravilo-kotoroe-sleduet-soblyudat
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