Когда нельзя поливать помидоры, если хотите богатый урожай

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Светлана Шкурупий
Помидоры
— полезный и вкусный овощ, которому выделяется особое место на огороде,
поскольку он частый гость на нашем столе. Но, важно знать, как правильно
ухаживать за культурой, в частности, когда и как ее поливать.
Полив помидоров на огороде (фото из открытых источников)
Опытные
огородники рассказали, что от полива помидоров зависит их рост, развитие и объемы
урожая, поэтому важно учитывать все тонкости. В первую очередь, нужно знать,
что помидоры любят сухой воздух, но почва не должна быть засушливой. Влажность
земли должна ориентировочно составлять 85-90%, а воздуха — 50%. Если у растения
начали скручиваться листья, а цветки — опадать, тогда ему явно не хватает воды.
Отмечается,
что после высадки помидоров, их нужно поливать обильно. А потом овощную
культуру нужно оставить без воды на 2-3 дня. Затем снова нужно включить полив.
В дальнейшем он проводится 1-2 раза в неделю.
Эксперты
рекомендуют поливать помидоры рано утром теплой водой, под самый корень. А вот
лить холодную воду, да еще на кусты категорически запрещается, потому что можно
остаться без половины урожая. Идеальный вариант полива томатов — капельный.
Напомним,
что помидоры — вкусный, доступный и бюджетный овощ, который может украсить
любое блюдо и обогатить организм витаминами. Врач-диетолог Наталья
Круглова рассказала об уникальных свойствах этого продукта.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что помидоры являются очень полезным
овощем, благодаря содержащемуся в нем веществе ликопену, которое уменьшает риск
развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний.
Но некоторым людям употребление томатов может быть противопоказано и овощ стоит
исключить из рациона.
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