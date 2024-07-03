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Когда начнут меньше выключать свет: в "Укрэнерго" назвали даты

Население Украины может ожидать уменьшения продолжительности периодов без электроэнергии. На графики отключения света повлияют несколько факторов.

3 июля 2024, 16:45
Автор:
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Slava Kot
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Украинцам следует ожидать смягчения графиков отключения электроэнергии во второй половине июля. Тогда некоторые энергетические объекты выйдут из ремонта, а также снизится температура воздуха, которая увеличивает использование электроэнергии.

Когда начнут меньше выключать свет: в "Укрэнерго" назвали даты

В Украине к концу июля улучшится ситуация в энергосистеме. Фото из открытых источников

Советник премьер-министра и член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в 20 числах июля украинцы могут почувствовать улучшение состояния электросети и уменьшение продолжительности периодов с выключенным светом. По его словам, на это повлияет окончание ремонта энергетических объектов.

"Ситуация в энергосистеме на том же уровне, на котором находится сегодня, будет до 20-х чисел июля. В 20-х числах июля мы планируем выход из ремонтов ряда генерирующих установок и, соответственно, появится дополнительная электрическая мощность в системе, которая приведет к существенному смягчению графиков", — сказал Бойко.

Представитель "Укрэнерго" подчеркнул, что основная причина проблем с электроэнергией – это российские обстрелы. Однако к этой ситуации добавилась жаркая погода, которая увеличивает использование электроэнергии населением Украины, а также уменьшает количество электроэнергии, которую могут предоставить европейские партнеры.

"У наших соседей – похожая погода, похожая температура, схожее повышение нагрузки в энергосистеме. Поэтому не всегда они могут оказать нам такую помощь", — сказал Бойко.

По его словам, в конце июля температура спадет, что также улучшит возможности украинской энергосистемы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько электроэнергии передала и получила Украина от европейских стран.

Также "Комментарии" писали, что глава "Укрэнерго" объяснил, или Украина продает электроэнергию во время отключений света.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NFMHe-rXGDg&ab_channel=NPCUkrenergo-%D0%9D%D0%95%D0%9A%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE
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