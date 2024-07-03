Когда начнут меньше выключать свет: в "Укрэнерго" назвали даты

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Slava Kot
Украинцам следует ожидать смягчения графиков отключения электроэнергии во второй половине июля. Тогда некоторые энергетические объекты выйдут из ремонта, а также снизится температура воздуха, которая увеличивает использование электроэнергии.
В Украине к концу июля улучшится ситуация в энергосистеме. Фото из открытых источников
Советник премьер-министра и член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в 20 числах июля украинцы могут почувствовать улучшение состояния электросети и уменьшение продолжительности периодов с выключенным светом. По его словам, на это повлияет окончание ремонта энергетических объектов.
Представитель "Укрэнерго" подчеркнул, что основная причина проблем с электроэнергией – это российские обстрелы. Однако к этой ситуации добавилась жаркая погода, которая увеличивает использование электроэнергии населением Украины, а также уменьшает количество электроэнергии, которую могут предоставить европейские партнеры.
По его словам, в конце июля температура спадет, что также улучшит возможности украинской энергосистемы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько электроэнергии передала и получила Украина от европейских стран.
Также "Комментарии" писали, что глава "Укрэнерго" объяснил, или Украина продает электроэнергию во время отключений света.
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