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Когда начнется Петров пост: особенности, запреты и традиции

Петров пост сдвигается ежегодно в зависимости от Пасхи и начинается в 2022 году с 20 июня

сегодня, 14:30
Автор:

Козлова Альбіна
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По церковному календарю летом христиане имеют два поста – Петровский в июне-июле и Успенский в августе. Если Успенский длится всего две недели и начинается на Маковея, то Петровский занимает до шести недель и приходится на последние недели июня, первые недели июля. Так называется пост, потому что длится до Петра и Павла — дня памяти апостолов Христа, его еще называют апостольским.

Когда начнется Петров пост: особенности, запреты и традиции

Фото иллюстративное / из открытых источников

Обычно на Петровку приходится самая жаркая пора лета, сенокос, жатва и праздник с языческими корнями — рождение Ивана Пророка или в народе — Купала. Петровский пост не имеет таких строгих запретов, как Великий. Во все дни, кроме среды и пятницы, разрешается употреблять рыбу, морепродукты. Под запретом – мясо, сало, яйца, алкоголь и молочные продукты. Начало поста выпадает в 2022 году на понедельник, 20 июня.

В некоторых регионах, например в селах Львовской, Кировоградской областей, принято было поститься первую и последнюю недели Петровки. Считалось, что молодой картофель не стоит копать до Петра и Павла или даже до Ильи (2 августа). В этот период жатва еще только начинается, а прошлогодние запасы заканчиваются.

Есть предрассудки, что во время поста не венчаются и не крестят детей. В первый день поста проводили обряды захоронения Ярила с песнями, пусканием венков из цветов, которые рвали на Зеленые праздники, на воду и народными гуляниями. Во время поста были у наших предков другие обряды для косовицы и зажинок, то есть началу жатвы на полях.

Праздник апостолов был одним из самых больших летом. С днем памяти Петра и Павла связано множество народных примет и традиций. Украинцы шли в церковь на службу, по возвращении разговлялись так называемыми "мандрыками" – пышками или булочками, которые выпекали на яйцах, сметане со сладкими начинками.

Угощали этой обрядовой выпечкой пастухов и батраков. На Бойковщине пастухи разговлялись на пастбище, обедали блюдами из молочных продуктов. В восточных областях была традиция рвать для коров травы с желтыми цветками, чтобы желтое молоко было.

К празднику хозяйки готовили вареники, творожные запеканки, блюда из молочных продуктов. На другой день после Петра и Павла праздник называли "Пол-Петра" или "Петрового отца" — резали трех петухов и варили зеленый борщ с мясом. Таких традиций придерживались на Слобожанщине.

Как писал портал, в Украине будут отмечать новый государственный праздник в июле.



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Источник: https://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/litnii-tsykl/1608-12-lypnia-petra-i-pavla
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