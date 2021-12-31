Когда можно досрочно выйти на пенсию в Украине: подробности

При каких условиях сегодня можно досрочно оформить пенсию, если у человека есть такое желание и необходим стаж. Что могут предложить работнику специалисты местного управления труда и социальной защиты населения. Об этом сообщает ТСН, обнародовав информацию службы социальной защиты.

Выход на пенсию (фото из открытых источников)

Оказывается, досрочный уход на пенсию для украинцев возможен. Но это можно сделать при следующих обстоятельствах. В частности, при сокращении штатных единиц. Так же при реорганизации, ликвидации или перепрофилировании на предприятии, поэтому в документах должно быть указано, что работник уволен по инициативе работодателя.

Вместе с тем, в публикации приведено несколько условий, предусмотренных пенсионным законодательством, воспользовавшись которыми, человек может досрочно оформить себе пенсионные выплаты. Это, в частности, наличие предпенсионного возраста, когда до выхода на заслуженный отдых остается оговоренный срок, который в этом случае должен составлять не более полутора лет.

Человек имеет полный стаж, который составляет для мужчины 35 лет, а для женщины 30 лет. Так же, через неделю уволенный служащий должен стать на учет в службу занятости. Если для него не найдут вакансию, человек может досрочно оформить пенсию.

Чиновник после своего увольнения должен зайти к работникам Пенсионного фонда, чтобы ему начислили пенсию. При этой процедуре следует написать заявление и ходатайство о возможности досрочного выхода на заслуженный отдых.

Вместе с тем, специалисты управления социальной защиты консультируют, что при досрочном выходе на пенсию это условие не влияет в сторону увеличения или уменьшения размера пенсионных выплат. Размер будущей пенсии обсчитывается в зависимости от того, какой была заработная плата и сколько у бывшего работника страхового стажа.

Напомним, в "Комментариях" сообщается, что городская минимальная пенсия в Украине будет расти.

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