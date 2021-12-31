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Когда можно досрочно выйти на пенсию в Украине: подробности

Как досрочно выйти на пенсию в Украине, рассказали в управлении труда и социальной защиты населения

сегодня, 18:20
Автор:

Лиля Воробьева
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При каких условиях сегодня можно досрочно оформить пенсию, если у человека есть такое желание и необходим стаж. Что могут предложить работнику специалисты местного управления труда и социальной защиты населения. Об этом сообщает ТСН, обнародовав информацию службы социальной защиты.

Когда можно досрочно выйти на пенсию в Украине: подробности

Выход на пенсию (фото из открытых источников)

Оказывается, досрочный уход на пенсию для украинцев возможен. Но это можно сделать при следующих обстоятельствах. В частности, при сокращении штатных единиц. Так же при реорганизации, ликвидации или перепрофилировании на предприятии, поэтому в документах должно быть указано, что работник уволен по инициативе работодателя.

Вместе с тем, в публикации приведено несколько условий, предусмотренных пенсионным законодательством, воспользовавшись которыми, человек может досрочно оформить себе пенсионные выплаты. Это, в частности, наличие предпенсионного возраста, когда до выхода на заслуженный отдых остается оговоренный срок, который в этом случае должен составлять не более полутора лет.

Человек имеет полный стаж, который составляет для мужчины 35 лет, а для женщины 30 лет. Так же, через неделю уволенный служащий должен стать на учет в службу занятости. Если для него не найдут вакансию, человек может досрочно оформить пенсию.

Чиновник после своего увольнения должен зайти к работникам Пенсионного фонда, чтобы ему начислили пенсию. При этой процедуре следует написать заявление и ходатайство о возможности досрочного выхода на заслуженный отдых.

Вместе с тем, специалисты управления социальной защиты консультируют, что при досрочном выходе на пенсию это условие не влияет в сторону увеличения или уменьшения размера пенсионных выплат. Размер будущей пенсии обсчитывается в зависимости от того, какой была заработная плата и сколько у бывшего работника страхового стажа.

Напомним, в "Комментариях" сообщается, что городская минимальная пенсия в Украине будет расти.


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Источник: https://artemrada.gov.ua/articles/7814
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