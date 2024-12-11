Когда кратчайший день в году в Украине

В 2024 году кратчайший день в году, известный как зимнее солнцестояние, приходится на субботу, 21 декабря. Это особый астрономический момент, когда Солнце достигает самой низкой точки над горизонтом, что определяет самую длинную ночь и самый короткий день года.

Самый короткий день в году. Фото из открытых источников

Что такое зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние происходит, когда наклон земной оси к Солнцу самый большой, и светило находится над тропиком Козерога. Зимнее солнцестояние имеет значение не только в астрономии, но и в культурных и исторических традициях. Этот день отмечает завершение периода сокращения продолжительности дня и начало постепенного увеличения светового времени.

В этот день световой день в Украине длится примерно 8-9 часов, в зависимости от географического расположения:

Восток Украины (Харьков):

— Восход Солнца: в 07:31

— Заход Солнца: в 15:36

— Продолжительность дня: 8 часов 5 минут

Запад Украины (Львов):

— Восход Солнца: в 08:19

— Заход Солнца: в 16:25

— Продолжительность дня: 8 часов 6 минут

Север Украины (Киев)

— Восход Солнца: в 07:56

— Заход Солнца: в 15:56

— Продолжительность дня: 8 часов

Юг Украины (Одесса)

— Восход Солнца: в 08:20

— Заход Солнца: в 16:12

— Продолжительность дня: 8 часов 34 минут

Разница в продолжительности дня может существенно изменяться на разных широтах в один день. Например, между Киевом и Одессой разница составляет более 30 минут. В то время как города, расположенные почти на одной долготе, как Львов и Харьков, имеют разницу светового дня только в одну минуту.

Почему дата зимнего солнцестояния меняется

Дата зимнего солнцестояния зависит от продолжительности солнечного рока, который составляет 365 дней, 5 часов и 49 минут. Поэтому она может приходиться на 21 или 22 декабря. Например, в 2019 и 2023 годах зимнее солнцестояние состоялось 22 декабря, а в 2020–2022 годах – 21 декабря.

В противоположность зимнему солнцестоянию, самый длинный день года, летнее солнцестояние, в 2024 году состоялось 20 июня. Тогда продолжительность светового дня в Украине составила около 16,5 часа, что вдвое превышает зимний день.

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