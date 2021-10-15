Когда будем переводить часы на зимнее время

Украинцы будут переводить часы на зимнее время через 15 дней. Верховная Рада не поддержала законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время. Поэтому этой осенью перевод часов остается актуальным.

Украина перейдет на зимнее время в конце октября, фото из открытых источников

Традиционно часы переводят на час назад в ночь с 30 на 31 октября. Поэтому в выходной будем спать дольше, а на работу придется вставать, когда еще темно. Украинцы переводят часы уже более сорока лет.

Сейчас действует постановление Кабинета министров от 1996 года под номером 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". В 2021 году народные депутаты хотели отменить перевод часов, однако для принятия закона, который по-новому бы регламентировал время, не хватило голосов, поэтому проект №4021 "Об исчислении времени в Украине" отложили.

Ученые же рекомендуют заранее начать менять свой график — укладываться спать раньше, чем обычно, вставать тоже. Изменения лучше внедрять постепенно — передвигать сигнал будильника на 15-20 минут.

Ученые считают, что новое время и изменение ритма жизни негативно сказываются на здоровье человека. Новый график может способствовать нарушению сна, обострению хронических заболеваний, ослаблению иммунитета. По подсчетам ученых, человек адаптируется до изменений в режиме работы лишь через месяц.

Как сообщал портал "Комментарии", названы действенные способы расслабиться без алкоголя. Среди альтернативных и более здоровых способов справиться с нервным напряжением — физическая активность. Для того, чтобы расслабиться, физическая нагрузка все же больше подходит для высвобождения химических веществ, которые повышают настроение.







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