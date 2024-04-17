Кофе, творожные шарики и пожарные: какие праздники мир отмечает 17 апреля

17 апреля мир отмечает несколько важных дат. Это Всемирный день борьбы с гемофилией и Международный день летучих мышей. В то время как Украина отмечает День пожарной охраны, Италия отмечает День кофе эспрессо. В Японии этот день посвящен защите детей, а в США отмечают День творожных шаров.

День работников пожарной охраны в Украине

17 апреля стало днем профессионального признания и международного внимания в Украине и мире. В Украине этот день известен как День работников пожарной охраны, основанный указом президента в 2013 году для чествования их мужества.

В этот же день отмечается Международный день борьбы с гемофилией, заболеванием, характеризующимся нарушением свертывания крови. Цель даты — повысить осведомленность об этом состоянии, которое касается примерно одного человека на 10 тысяч родившихся. По данным украинской Электронной системы здравоохранения, в стране зарегистрировано 1484 человека, живущих с гемофилией.

Кроме того, 17 апреля также является Международным днем летучих мышей, направленным на сохранение этих уникальных млекопитающих, способных к длительному полету. В Украине этот день подчеркивает важность сохранения биоразнообразия, ведь летучие мыши являются важной частью экосистемы и в значительной степени влияют на контроль населения насекомых.

За рубежом, 17 апреля итальянцы празднуют День эспрессо, чтя один из самых популярных напитков в мире, а в США — День сырных шаров, ставший символом американской кухни и культуры.

Украинские народные приметы советуют в этот день избегать стирки, ссор, а также сгон птиц, особенно журавлей, чтобы не потерять удачу. Также считается, что 17 апреля не самый лучший день для новых покупок.

Кроме того, 17 апреля продолжается Великий пост, поэтому верующим не следует употреблять мясо, рыбу и другие продукты животного происхождения.