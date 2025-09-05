"Коалиция желающих" снова договорилась договариваться: почему без США все напрасно

Рубрики
Кравцев Сергей
В Париже состоялось заседание "Коалиции желающих", в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский вместе с другими присоединившимися к встрече офлайн и онлайн союзниками. В заседании приняло участие 30 стран. Каков результат встречи? Действительно ли Европа снова не готова к радикальным шагам по поддержке Украины без США? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
"Коалиция желающих"
Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, что все эти многочисленные переговоры, телефонные разговоры и другие активности "Коалиции желающих" и других участников переговорного процесса по завершению российско-украинской войны, включая самого Дональда Трампа, не будут иметь никаких практических результатов относительно личности путина, а он не хочет ее менять.
Максим Яли замечает, что в отличие от Трампа и любого западного политиков, Путин и Си не мыслят в избирательных циклах. У них нет необходимости обращать внимание на такие "мелочи", как выборы. В их странах нет политической конкуренции, независимых СМИ, гражданского общества и других неприятных ограничителей власти, которые необходимо принимать во внимание и учитывать их позицию при принятии решений, а в США они есть.
Политический эксперт Сергей Таран отметил, что по факту "Коалиция желающих" поговорить о миротворческой миссии в Украине завершила свой очередной сеанс коллективной психотерапии привычной успокаивающей мантрой: "мы бы могли отправить миротворческую миссию в Украину, но без Трампа очень боимся это делать".
Он продолжает, на этом фоне привлечение в перспективе Китая к новой архитектуре безопасности на европейском континенте не выглядит таким уж абсурдным. Как и до переговоров по завершению русско-украинской войны.
