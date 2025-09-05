"Коалиция желающих" снова договорилась договариваться: почему без США все напрасно

В Париже состоялось заседание "Коалиции желающих", в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский вместе с другими присоединившимися к встрече офлайн и онлайн союзниками. В заседании приняло участие 30 стран. Каков результат встречи? Действительно ли Европа снова не готова к радикальным шагам по поддержке Украины без США? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

"Коалиция желающих"

Есть еще шансы на то, что Трамп хоть и не по своей воле, но изменит свое трепетное отношение к путину

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, что все эти многочисленные переговоры, телефонные разговоры и другие активности "Коалиции желающих" и других участников переговорного процесса по завершению российско-украинской войны, включая самого Дональда Трампа, не будут иметь никаких практических результатов относительно личности путина, а он не хочет ее менять.

"И дело здесь не только в личной симпатии, которой Трамп и не отрицает. Главная причина всех этой трагикомедии состоит в том, что Трамп уверен, что в таком случае он "сжигает все мосты" и альянс России с Китаем уже будет не разорвать. А он хочет этого искренне. Хотя этот альянс уже давно сформировался и никакие пряники со стороны Трампа не смогут повлиять на решение путина. Потому что он из Си собираются прожить 150 лет, меняя органы и "чувствуют себя еще детьми", а Трамп через 4 года уйдет и на смену ему может прийти условный Байден", – отметил эксперт.

Максим Яли замечает, что в отличие от Трампа и любого западного политиков, Путин и Си не мыслят в избирательных циклах. У них нет необходимости обращать внимание на такие "мелочи", как выборы. В их странах нет политической конкуренции, независимых СМИ, гражданского общества и других неприятных ограничителей власти, которые необходимо принимать во внимание и учитывать их позицию при принятии решений, а в США они есть.

"Поэтому есть еще шансы на то, что Трамп хоть и не по своей воле, но изменит свое трепетное отношение к путину. Но какое-то время он будет продолжать ломать комедию и делать вид, что через 2-3 недели "что-то произойдет и все изменится", а его терпение подойдет к концу. Так что ждем и наблюдаем, когда "рак свистнет". Напомню, что выборы в Конгрессе осенью, а кампания начнется в начале следующего года. Потому ждать осталось не так долго", – констатировал политолог.

От Европы в ближайшие годы можно будет уверенно ожидать денег на покупку американского оружия

Политический эксперт Сергей Таран отметил, что по факту "Коалиция желающих" поговорить о миротворческой миссии в Украине завершила свой очередной сеанс коллективной психотерапии привычной успокаивающей мантрой: "мы бы могли отправить миротворческую миссию в Украину, но без Трампа очень боимся это делать".

"От Европы в ближайшие годы можно будет уверенно ожидать денег на покупку американского оружия. Это немало, но это означает, что европейцы пока будут выполнять в вопросах собственной европейской безопасности вторые роли", – отметил политолог.

Он продолжает, на этом фоне привлечение в перспективе Китая к новой архитектуре безопасности на европейском континенте не выглядит таким уж абсурдным. Как и до переговоров по завершению русско-украинской войны.

"Впрочем, если членство Украины в ЕС как "гарантия безопасности" будет поддержано всей "Коалицией желающих" — это будет действительно серьезной положительной наработкой глубоко обеспокоенных европейцев", — констатировал эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" – главные итоги саммита ШОС: кто от него выиграл больше всего.



