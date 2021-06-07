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КНУ лишил Лукашенко звания почетного доктора

Александр Лукашенко был удостоен звания почетного доктора в 2009 году

сегодня, 15:39
Автор:

Елизавета Черных

Администрация Киевского национального университета имени Тараса Шевченка лишила Александра Лукашенко звания почетного доктора. Об этом рассказал ректор КНУ Владимир Бугров изданию "Украинская правда" (УП). 

КНУ лишил Лукашенко звания почетного доктора

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

"Да, лишили. (Голосовали, — УП) в тайном режиме — такое предложение внесли, чтобы был автоматический подсчет голосов", — отметил Бугров. 

Отмечается, что, помимо Лукашенко, в список почетных докторов университета Шевченко входило 98 человек, среди которых Реджеп Эрдоган, Билл Клинтон, Леонид Кучма и другие. 

По словам ректора КНУ, Александр Лукашенко был удостоен звания почетного доктора в 2009 году по просьбе администрации третьего президента Украины Виктора Ющенко. Тогда университет прибег к такому "символическому жесту" в знак дружбы между украинским и белорусским народами.

Ранее портал "Комментарии" писал, что самопровозглашенный глава Республики Беларуси Александр Лукашенко лишь пытается выглядеть лидером, на деле им давно не являясь. При этом, по мнению руководителя украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, персоне белорусского диктатора уделено внимания больше, чем он заслуживает. Кравчук уверяет, что подобная шумиха вокруг режима Лукашенко делает последнему "слишком много чести". Тем более, что и Украина, и международное общество уже давно дали правдивую оценку этому политику — "самопровозглашенный президент".

По словам Леонида Кравчука, украинской власти ни к чему затевать любые дополнительные споры с Беларусью или зачем-то оправдывать свою позицию. Европейские страны осудили диктаторский режим и применили свои санкции, как и наше государство.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/7/7296340/
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